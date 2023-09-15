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شح المعروض يصعد بالنفط للأسبوع الثالث

9/15/2023 7:26:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم تزامن شح المعروض الناجم عن خفض السعودية للإنتاج مع التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني يتجاوز أخيراً مرحلة الخطر.

وخلال التعاملات ارتفع خام برنت 37 سنتاً إلى 94.07 دولاراً، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً إلى 90.59 دولاراً. وصعد الخامان حوالي 4 % خلال الأسبوع.

ومددت السعودية، ومعها روسيا شريكتها في تحالف أوبك+ هذا الشهر خفضاً إجمالياً 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، ما أدى إلى تسريع السحب من المخزونات العالمية.

ودفعت المخاوف بشأن الإمدادات خام برنت والخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر.

وتعتبر الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عنصراً حاسماً في نمو الطلب على النفط خلال بقية العام، وأثار التعافي البطيء لاقتصادها بعد الوباء مخاوف بشأن الطلب، لكنها سجلت نمواً في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بمعدل أسرع من المتوقع في أغسطس.

وأظهرت بيانات أمس أيضاً أن عمليات المعالجة في مصافي النفط ارتفعت بنحو 20 % عنها قبل عام، في ظل الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة، لكن يبدو أن تكاليف الاقتراض ترسم صورة مشرقة.

ورغم ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس، تراجع التضخم الأساسي، ما يشير إلى احتمال أن يتوقف مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة.

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