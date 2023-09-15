«النقد العربي»: الإمارات أكثر الأسواق المالية ترابطاً إقليمياً

أكد صندوق النقد العربي أن الإمارات تتصدر الأسواق المالية ترابطاً على مستوى المنطقة.

وكشف في دراسة عن ((الترابط المالي في دول التعاون)) عن تغير الروابط المالية بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون خلال فترات مختلفة، خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية، ما يشير إلى تغير مسار تنويع محافظ الأسهم عبر الزمن في المنطقة، وعلاوةً على ذلك، أفادت النتائج بأن الإمارات تبرز باعتبارها السوق الأكثر ترابطاً في المنطقة.

وتطرقت دراسة صندوق النقد العربي إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثير الفترات المتقلبة على الترابط بين الأسواق المالية من 2003 إلى 2023، كما قدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشترك دول مجلس التعاون في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، ومنذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصناع السياسات، حيث تشير النتائج إلى أن تحقيق مستوى أعلى من الترابط المالي داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يزال يمثل تحدياً.

لذلك، من الأهمية بمكان أن تعمل دول المنطقة على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على جبهات متعددة، ويمكن أن تساعد تدابير مختلفة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد على تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية.