بلدية المنطقة الجنوبية تنظم حملة لمخالفة القوارب المهجورة في الطرق والأماكن العامة

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬الحملات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬البلدية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تشوه‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬والطابع‭ ‬العمراني‭ ‬والحضاري‭ ‬للمناطق،‭ ‬والتي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الإرباك‭ ‬المروري‭ ‬وحجب‭ ‬الرؤية‭ ‬وعرقلة‭ ‬حركة‭ ‬المشاة‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬القوارب‭ ‬المهجورة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬أرصفة‭ ‬الطرق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المفتوحة‭ ‬لحث‭ ‬أصحابها‭ ‬على‭ ‬إزالتها‭ ‬طواعية‭ ‬التزاماً‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬استجاب‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬القوارب‭ ‬لإخطارات‭ ‬البلدية‭ ‬وقاموا‭ ‬بإزالتها‭ ‬تجنباً‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬القانونية‭ ‬تجاههم،‭ ‬فيما‭ ‬قامت‭ ‬البلدية‭ ‬بإزالة‭ ‬القوارب‭ ‬المخالفة‭.‬

‭ ‬وتؤكد‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬التزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بتطبيق‭ ‬النظام‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬الجولات‭ ‬والحملات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬كحملات‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬حملات‭ ‬إزالة‭ ‬السيارات‭ ‬والمركبات‭ ‬المهجورة‭ ‬والمعروضة‭ ‬للبيع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكثيف‭ ‬حملات‭ ‬إزالة‭ ‬الإعلانات‭ ‬العشوائية‭ ‬المخالفة،‭ ‬وحملات‭ ‬ضد‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬والأسواق‭ ‬العشوائية‭ ‬غير‭ ‬المرخصة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ومعالجة‭ ‬التشوهات‭ ‬البصرية‭ ‬لضمان‭ ‬تحسين‭ ‬مستويات‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬واستدامتها‭.‬وتنوه‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأنه‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬وتحديداً‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬الفقرة‭ (‬1‭) ‬منه‭ ‬تنص‭ ‬على‭: ‬‮«‬يُحظَر‭ ‬على‭ ‬مُلَّاك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬وضْعُها‭ ‬أو‭ ‬ترْكُـها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وفي‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬والشواطئ‭. ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬مُـلَّاك‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المتروكة‭ ‬والخردة‭ ‬برفْعِها‭ ‬ونقْـلِها‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحدِّدها‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإنذار‭ ‬بوضْع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نصت‭ ‬الفقرة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يُحظَر‭ ‬إشغال‭ ‬الشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬والساحات‭ ‬العامة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفضاء‭ ‬بالمركبات‭ ‬المعروضة‭ ‬بقصْد‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬الإيجار،‭ ‬وللبلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬مُـلَّاك‭ ‬هذه‭ ‬الـمركبات‭ ‬برفْـعِـها‭ ‬خـلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وذلك‭ ‬بوضع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬فترة‭ ‬الإنذار‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬