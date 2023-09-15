Saturday, 16 September 2023 04:11 GMT

بلدية المنطقة الجنوبية تنظم حملة لمخالفة القوارب المهجورة في الطرق والأماكن العامة

9/15/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حملة‭ ‬إزالة‭ ‬القوارب‭ ‬المهجورة‭ ‬المخالفة‭ ‬لقانون‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬1996‭ ‬وقانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أم‭ ‬البيض‭ ‬جنوب‭ ‬سترة‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬الحملات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬البلدية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تشوه‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬والطابع‭ ‬العمراني‭ ‬والحضاري‭ ‬للمناطق،‭ ‬والتي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الإرباك‭ ‬المروري‭ ‬وحجب‭ ‬الرؤية‭ ‬وعرقلة‭ ‬حركة‭ ‬المشاة‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إخطار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬القوارب‭ ‬المهجورة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬أرصفة‭ ‬الطرق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المفتوحة‭ ‬لحث‭ ‬أصحابها‭ ‬على‭ ‬إزالتها‭ ‬طواعية‭ ‬التزاماً‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬استجاب‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬القوارب‭ ‬لإخطارات‭ ‬البلدية‭ ‬وقاموا‭ ‬بإزالتها‭ ‬تجنباً‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬القانونية‭ ‬تجاههم،‭ ‬فيما‭ ‬قامت‭ ‬البلدية‭ ‬بإزالة‭ ‬القوارب‭ ‬المخالفة‭.‬

‭ ‬وتؤكد‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬التزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بتطبيق‭ ‬النظام‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬الجولات‭ ‬والحملات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬كحملات‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬حملات‭ ‬إزالة‭ ‬السيارات‭ ‬والمركبات‭ ‬المهجورة‭ ‬والمعروضة‭ ‬للبيع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكثيف‭ ‬حملات‭ ‬إزالة‭ ‬الإعلانات‭ ‬العشوائية‭ ‬المخالفة،‭ ‬وحملات‭ ‬ضد‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬والأسواق‭ ‬العشوائية‭ ‬غير‭ ‬المرخصة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ومعالجة‭ ‬التشوهات‭ ‬البصرية‭ ‬لضمان‭ ‬تحسين‭ ‬مستويات‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬واستدامتها‭.‬وتنوه‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بأنه‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬وتحديداً‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬الفقرة‭ (‬1‭) ‬منه‭ ‬تنص‭ ‬على‭: ‬‮«‬يُحظَر‭ ‬على‭ ‬مُلَّاك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬وضْعُها‭ ‬أو‭ ‬ترْكُـها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وفي‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬والشواطئ‭. ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬مُـلَّاك‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المتروكة‭ ‬والخردة‭ ‬برفْعِها‭ ‬ونقْـلِها‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحدِّدها‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإنذار‭ ‬بوضْع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬نصت‭ ‬الفقرة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يُحظَر‭ ‬إشغال‭ ‬الشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬والساحات‭ ‬العامة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفضاء‭ ‬بالمركبات‭ ‬المعروضة‭ ‬بقصْد‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬الإيجار،‭ ‬وللبلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬مُـلَّاك‭ ‬هذه‭ ‬الـمركبات‭ ‬برفْـعِـها‭ ‬خـلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وذلك‭ ‬بوضع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬فترة‭ ‬الإنذار‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬

كلمات دالة

MENAFN15092023000055011008ID1107079211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث