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الآلاف يتظاهرون ضد النظام في جنوب سوريا

9/15/2023 7:20:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬السويداء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أكبر‭ ‬تظاهرة‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬بمشاركة‭ ‬الآلاف‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناشطون‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وانطلقت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬احتجاجات‭ ‬سلمية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء،‭ ‬أعقبت‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬وتطورت‭ ‬من‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بـ«إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬السويداء‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3500‭ ‬وأربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬تظاهروا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وأدلى‭ ‬أحد‭ ‬الناشطين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬بالتقديرات‭ ‬عينها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحشود‭ ‬التي‭ ‬تجمعت‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الكرامة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المرات‭ ‬السابقة‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬الموسيقى،‭ ‬هتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬ما‭ ‬في‭ ‬للأبد‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬للأبد،‭ ‬عاشت‭ ‬سوريا‭ ‬ويسقط‭ (‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭) ‬الأسد‮»‬،‭ ‬حاملين‭ ‬رايات‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬الطائفة‭ ‬الدرزية‭. ‬وخلال‭ ‬أيام‭ ‬الحراك‭ ‬أقفل‭ ‬محتجون‭ ‬مكاتب‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬البعث‭ ‬الحاكم‭ ‬كما‭ ‬عمدوا‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬صور‭ ‬للرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬حافظ‭ ‬الأسد‭. ‬وأصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬متظاهرين‭ ‬بجروح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬حين‭ ‬فتح‭ ‬مسلحون‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬إغلاق‭ ‬فرع‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬الحاكم‭. ‬

وكانت‭ ‬تلك‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬محتجين‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات‭ ‬الاخيرة‭. ‬وقال‭ ‬ريان‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬السويداء‭ ‬24‮»‬‭ ‬المحلية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الرد‭ ‬القمعي‭ ‬زاد‭ ‬الناس‭ ‬إصراراً‭ ‬وتمسكاً‭ ‬بالسلمية‮»‬‭. ‬وأورد‭ ‬المتظاهر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭: ‬‮«‬لسنا‭ ‬خائفين‭ ‬ونحن‭ ‬مستمرون‭ (‬في‭ ‬تحركنا‭) ‬بشكل‭ ‬سلمي‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬شيوخ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشيخ‭ ‬حكمت‭ ‬الهجري‭ ‬تلاه‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬وطنية‭ ‬ديمقراطية‭ ‬ورفض‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يملي‭ ‬حزب‭ ‬سياساته‮»‬‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأعربت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬النظام‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬السويداء‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬السفارة‭ ‬لا‭ ‬تؤمن‭ ‬اي‭ ‬خدمات‭ ‬قنصلية‭. ‬ولمحافظة‭ ‬السويداء‭ ‬خصوصيتها،‭ ‬إذ‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬تمكّن‭ ‬دروز‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬تداعياته‭. ‬فلم‭ ‬يحملوا‭ ‬اجمالاً‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬ولا‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬باستثناء‭ ‬قلة‭. ‬وتخلف‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الشبان‭ ‬عن‭ ‬التجنيد‭ ‬الاجباري،‭ ‬مستعيضين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬مناطقهم‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬غضّت‭ ‬دمشق‭ ‬النظر‭ ‬عنهم‭. ‬

وتشهد‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تحركات‭ ‬متقطعة‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭. ‬والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬فيما‭ ‬ينتشر‭ ‬الجيش‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬حواجز‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المحافظة‭. ‬وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭ ‬تشهد‭ ‬سوريا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة،‭ ‬فاقمها‭ ‬زلزال‭ ‬مدمّر‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬وعقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مفروضة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وخسرت‭ ‬معها‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭.‬

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