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الكرملين يؤكد عدم توقيع ((أي اتفاق)) خلال زيارة كيم جونغ أون

9/15/2023 7:20:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬أي‭ ‬اتفاقات‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تحضير‭ ‬الدولتين‭ ‬المعزولتين‭ ‬اتفاق‭ ‬أسلحة‭. ‬ويقوم‭ ‬كيم‭ ‬برحلة‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬خارج‭ ‬دولته‭ ‬المنغلقة‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬مهتمة‭ ‬بشراء‭ ‬الذخيرة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لمواصلة‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬روسيا‭ ‬لتطوير‭ ‬برنامجها‭ ‬الصاروخي‭. ‬وحذّرت‭ ‬بلدان‭ ‬غربية‭ ‬روسيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬تحديا‭ ‬للعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيع‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لتوقيع‭ ‬أي‭ ‬اتفاقات‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬لقائه‭ ‬كيم‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أكد‭ ‬بوتين‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ ‬‮«‬إمكانية‮»‬‭ ‬للتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬المطوّلة‭ ‬لأقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬زار‭ ‬كيم‭ ‬مصنعا‭ ‬للطيران‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كومسومولسك‭-‬نا‭-‬أموري‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مركزا‭ ‬هندسيا‭ ‬روسيا‭ ‬رئيسيا،‭ ‬بحسب‭ ‬موسكو‭. ‬وشاهد‭ ‬عمليات‭ ‬إنتاج‭ ‬مقاتلات‭ ‬سوخوي‭ ‬سو‭-‬35‭ ‬وسو‭-‬57‭ ‬الروسية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬لطائرة‭ ‬سو‭-‬35‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬دينيس‭ ‬مانتوروف‭ ‬بعدما‭ ‬رافق‭ ‬كيم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬حول‭ ‬المصنع‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬إمكانية‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الصناعات‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬مانتوروف‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬ذلك‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬بلداننا‭ ‬لتحقيق‭ ‬السيادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬روسيا‭ ‬بأن‭ ‬زيارة‭ ‬كيم‭ ‬ستستمر‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬إضافية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬محدد‭ ‬لها‭. ‬

ويزور‭ ‬كيم‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬قطاره‭ ‬المضاد‭ ‬للرصاص‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للخارج‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭. ‬وغادر‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬وعبر‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأفاد‭ ‬بوتين‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬كيم‭ ‬سيزور‭ ‬ميناء‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬إمكانيات‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬ويرافق‭ ‬وفد‭ ‬عسكري‭ ‬رفيع‭ ‬كيم‭ ‬بينما‭ ‬شارك‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬العسكريين‭ ‬الروس‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬بوتين‭ ‬معه‭. ‬

وتعود‭ ‬جذور‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬كيم،‭ ‬أشار‭ ‬مسؤولون‭ ‬مرة‭ ‬تلو‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعوتهم‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬الحالية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تعاني‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬عزلة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬خابروفسك‭ ‬ميخائيل‭ ‬ديغتياريف‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬كيم‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬لمصنع‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬لاحقا‭: ‬‮«‬نقف‭ ‬اليوم‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ضغوط‭ ‬الغرب‭ ‬الجماعية‭. ‬ستواصل‭ ‬الدولتان‭ ‬عبر‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مبدأي‭ ‬الحرية‭ ‬وعالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الكرملين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬قبل‭ ‬دعوة‭ ‬كيم‭ ‬لزيارة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وستكون‭ ‬الزيارة‭ ‬الثانية‭ ‬لبوتين‭ ‬للبلاد‭ ‬إذ‭ ‬التقى‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬إيل‭ ‬في‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2000،‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬تسلمه‭ ‬رئاسة‭ ‬روسيا‭. ‬

وأعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الياباني‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمناقشة‭ ‬اجتماع‭ ‬بوتين‭ ‬وكيم‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أنهم‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تصدير‭ ‬للأسلحة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬سينتهك‭ ‬مباشرة‭ ‬عدة‭ ‬قرارات‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬قرارات‭ ‬صوّتت‭ ‬روسيا‭ ‬نفسها‭ ‬لصالح‭ ‬تبنيها‮»‬‭. ‬

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