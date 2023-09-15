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أستراليا تستعيد توازنها بفوزها على فرنسا في كأس ديفيس

9/15/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬استعادت‭ ‬أستراليا‭ ‬توازنها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬فرنسا،‭ ‬فيما‭ ‬تغلبت‭ ‬هولندا‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاملة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الألقاب‭ ‬المسابقة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬اكتسحت‭ ‬كندا‭ ‬منافستها‭ ‬السويد‭ ‬لتبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬حصدت‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مواجهتين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزها‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وكانت‭ ‬أستراليا،‭ ‬وصيفة‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬بأمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بحظوظها‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬قبل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬ومع‭ ‬تأهل‭ ‬اول‭ ‬منتخبَين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الاربع‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬كانت‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭ ‬محتملة‭ ‬امام‭ ‬فرنسا‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬سويسرا‭ ‬ستنهي‭ ‬آمال‭ ‬الاستراليين‭ ‬لحصد‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الـ29‭ ‬في‭ ‬تاريخهم‭.‬

واستهل‭ ‬الفريق‭ ‬الاسترالي‭ ‬المواجهة‭ ‬بصورة‭ ‬سيئة‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬أدريان‭ ‬مانارينو‭ ‬على‭ ‬ماكس‭ ‬بورسيل‭ ‬7‭-‬6‭ (‬4/7‭) ‬و6‭-‬4،‭ ‬لكنّ‭ ‬اليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬المصنّف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬عالميًا‭ ‬عادل‭ ‬النتيجة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ ‬7‭-‬6‭ (‬2/7‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستكمل‭ ‬الثنائي‭ ‬ماثيو‭ ‬إيبدن‭ ‬وبورسيل‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ادوار‭ ‬روجيه‭-‬فاسلان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الزوجي‭ ‬ليحققوا‭ ‬انتصارا‭ ‬مهمّا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

وفازت‭ ‬كندا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬السويد‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬بولونيا‭ ‬الايطالية،‭ ‬لتبقى‭ ‬بلا‭ ‬خسارة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬ايطاليا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭. ‬وحقّقت‭ ‬هولندا‭ ‬أكبر‭ ‬المفاجآت‭ ‬بإسقاطها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬2-1‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭. ‬وتغلب‭ ‬بوتيك‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬زاندشولب‭ ‬على‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬7‭-‬6‭ (‬2/7‭) ‬و6‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتغلب‭ ‬تالون‭ ‬غريكسبور‭ ‬على‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وفاز‭ ‬الامريكيون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الزوجي‭ ‬الهامشية‭. ‬


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