أستراليا تستعيد توازنها بفوزها على فرنسا في كأس ديفيس

أستراليا تستعيد توازنها بفوزها على فرنسا في كأس ديفيس
التاريخ
9/15/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس -أ ف ب: استعادت أستراليا توازنها في كأس ديفيس لكرة المضرب بفوزها على فرنسا، فيما تغلبت هولندا على الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب المسابقة. في المقابل، اكتسحت كندا منافستها السويد لتبقى من دون هزيمة، وكذلك حصدت جمهورية التشيك فوزها الثاني من مواجهتين من خلال فوزها السهل على كوريا الجنوبية.
وكانت أستراليا، وصيفة الموسم المنصرم بأمس الحاجة إلى تحقيق الفوز على فرنسا من اجل الاحتفاظ بحظوظها في التأهل للأدوار الاقصائية المقررة في ملقة الشهر المقبل بعد خسارتها أمام بريطانيا في مانشستر قبل 24 ساعة. ومع تأهل اول منتخبَين من كل من المجموعات الاربع إلى ربع النهائي، كانت أي خسارة محتملة امام فرنسا الفائزة في الجولة السابقة على سويسرا ستنهي آمال الاستراليين لحصد اللقب للمرة الـ29 في تاريخهم.
واستهل الفريق الاسترالي المواجهة بصورة سيئة بعد فوز أدريان مانارينو على ماكس بورسيل 7-6 (4/7) و6-4، لكنّ اليكس دي مينور المصنّف الثاني عشر عالميًا عادل النتيجة بفوزه على أوغو أومبير 7-6 (2/7) و6-3 قبل ان يستكمل الثنائي ماثيو إيبدن وبورسيل قلب النتيجة بالفوز على ادوار روجيه-فاسلان في مواجهة الزوجي ليحققوا انتصارا مهمّا ضمن المجموعة الثانية.
وفازت كندا حاملة اللقب بسهولة على السويد 3-0 في بولونيا الايطالية، لتبقى بلا خسارة ضمن المجموعة الاولى بعد تفوقها على ايطاليا في الجولة الافتتاحية. وحقّقت هولندا أكبر المفاجآت بإسقاطها الولايات المتحدة 2-1 في المجموعة الرابعة. وتغلب بوتيك فان دي زاندشولب على تومي بول 7-6 (2/7) و6-2 قبل ان يتغلب تالون غريكسبور على فرانسيس تيافو الذي بلغ ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة. وفاز الامريكيون في مواجهة الزوجي الهامشية.
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