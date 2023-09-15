ميك شوماخر قد يرحل عن فورمولا1 في نهاية الموسم

لايبزيج‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إخبارية‭ ‬أن‭ ‬ميك‭ ‬شوماخر،‭ ‬نجل‭ ‬الأسطورة‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر،‭ ‬قد‭ ‬يرحل‭ ‬عن‭ ‬سباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭. ‬وأوضحت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬موتورسبورت‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ميك،‭ ‬نجل‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر‭ ‬المتوج‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬فورمولا1،‭ ‬سينضم‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬ألباين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬‮«‬لومان‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬للقدرة‭ ‬والتحمل‭.‬

وأضافت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬ألباين‭ ‬تواصلت‭ ‬بالفعل‭ ‬مع‭ ‬شوماخر‭ ‬وإدارة‭ ‬أعماله،‭ ‬وتردد‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬الألماني‭ ‬يحظى‭ ‬بفرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬وأن‭ ‬يصبح‭ ‬أحد‭ ‬عناصره‭ ‬الأساسية‭. ‬ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬شوماخر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬التقرير،‭ ‬كما‭ ‬رفضت‭ ‬سابين‭ ‬كيم‭ ‬وكيلة‭ ‬شوماخر‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬التقارير‭ ‬لدى‭ ‬سؤالها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭).‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬ميك‭ ‬شوماخر‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬فورمولا1‭ ‬تبدو‭ ‬ضعيفة،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬أغلب‭ ‬المقاعد‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل‭ ‬محسومة‭ ‬بالفعل‭. ‬ويتواجد‭ ‬ميك‭ ‬شوماخر‭ ‬حاليا‭ ‬بفريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬كسائق‭ ‬احتياطي،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يجدد‭ ‬فريق‭ ‬هاس‭ ‬عقده‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضى‭ ‬معه‭ ‬موسمين‭. ‬ويتولى‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬وجورج‭ ‬راسل‭ ‬قيادة‭ ‬سيارتي‭ ‬مرسيدس،‭ ‬وقد‭ ‬مدد‭ ‬الفريق‭ ‬مؤخرا‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬السائقين‭ ‬الاثنين‭.‬



