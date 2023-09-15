ميك شوماخر قد يرحل عن فورمولا1 في نهاية الموسم
التاريخ
9/15/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لايبزيج - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن ميك شوماخر، نجل الأسطورة مايكل شوماخر، قد يرحل عن سباقات سيارات فورمولا1 بنهاية الموسم الجاري. وأوضحت مجلة «موتورسبورت» أن ميك، نجل مايكل شوماخر المتوج بطلا للعالم سبع مرات في فورمولا1، سينضم إلى برنامج ألباين للمشاركة في سباق السيارات الرياضية «لومان 24 ساعة» للقدرة والتحمل.
وأضافت المجلة أن إدارة ألباين تواصلت بالفعل مع شوماخر وإدارة أعماله، وتردد أن السائق الألماني يحظى بفرصة جيدة للانضمام إلى الفريق وأن يصبح أحد عناصره الأساسية. ولم يؤكد شوماخر حتى الآن ما ذكره التقرير، كما رفضت سابين كيم وكيلة شوماخر التعليق على ما ذكرته التقارير لدى سؤالها من جانب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ومع ذلك، من الواضح أن فرص ميك شوماخر في المشاركة بشكل أساسي في فورمولا1 تبدو ضعيفة، حيث أصبحت أغلب المقاعد في الفرق للموسم المقبل محسومة بالفعل. ويتواجد ميك شوماخر حاليا بفريق مرسيدس كسائق احتياطي، حيث لم يجدد فريق هاس عقده بعد أن قضى معه موسمين. ويتولى لويس هاميلتون وجورج راسل قيادة سيارتي مرسيدس، وقد مدد الفريق مؤخرا تعاقده مع السائقين الاثنين.
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