كلينسمان يصف الانتقادات الموجهة إليه بـ ((الغباء المطلق))

كلينسمان يصف الانتقادات الموجهة إليه بـ ((الغباء المطلق))
التاريخ
9/15/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سيول - أ ف ب وصف المدرب الألماني للمنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم يورغن كلينسمان موجة الانتقادات الموجّهة إليه وإلى ابنه حارس المرمى لطلبه قميصا لفريق منافس بـ«الغباء المطلق». واقترب كلينسمان (59 عاماً) من قائد المنتخب الويلزي آرون رامسي عقب المباراة الدولية الودية بين كوريا الجنوبية وويلز (0-0) يوم الخميس الماضي في كارديف وطلب منه قميصه.
وأكد القائد والمدرب السابق للمنتخب الألماني لاحقا لوسائل الإعلام البريطانية أن نجله جوناثان حارس مرمى لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي البالغ من العمر 26 عامًا هو من كان يرغب في الحصول على قميص رامسي. وقال كلينسمان لدى وصوله الى كوريا الجنوبية مساء الخميس: «الأمر يتعلق بمبادرة من أجل أخصائي العلاج الطبيعي لفريق نجلي في لوس أنجلوس». وأعرب عن استيائه قائلا: «أنا لا أفهم (هذا الجدل) بصراحة لأن ابني تلقى تعليقات انتقادية على حسابه على إنستغرام، وهو غباء مطلق».
وعلى الرغم من فوزه على السعودية (1-0) يوم الثلاثاء في نيوكاسل، هو الأول في ست مباريات على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الكوري الجنوبي، فإن كلينسمان يواجه صعوبات في إقناع الجماهير ووسائل الإعلام المحلية المتشائمة منذ تعيينه في فبراير الماضي.
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