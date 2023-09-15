كلينسمان يصف الانتقادات الموجهة إليه بـ ((الغباء المطلق))

سيول‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬وصف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬موجة‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجّهة‭ ‬إليه‭ ‬وإلى‭ ‬ابنه‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬لطلبه‭ ‬قميصا‭ ‬لفريق‭ ‬منافس‭ ‬بـ‮«‬الغباء‭ ‬المطلق‮»‬‭. ‬واقترب‭ ‬كلينسمان‭ (‬59‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الويلزي‭ ‬آرون‭ ‬رامسي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وويلز‭ (‬0-0‭) ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬كارديف‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬قميصه‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬والمدرب‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لاحقا‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬نجله‭ ‬جوناثان‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬غالاكسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عامًا‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قميص‭ ‬رامسي‭. ‬وقال‭ ‬كلينسمان‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬لفريق‭ ‬نجلي‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أفهم‭ (‬هذا‭ ‬الجدل‭) ‬بصراحة‭ ‬لأن‭ ‬ابني‭ ‬تلقى‭ ‬تعليقات‭ ‬انتقادية‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬وهو‭ ‬غباء‭ ‬مطلق‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ (‬1-0‭) ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬فإن‭ ‬كلينسمان‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬الجماهير‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬المتشائمة‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭. ‬