فيراري يفرض هيمنته على التجربة الحرة الأولى لسباق سنغافورة

فيراري يفرض هيمنته على التجربة الحرة الأولى لسباق سنغافورة
التاريخ
9/15/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - د ب أ: فرض فريق فيراري هيمنته أمس على التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المقرر في سنغافورة غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، حيث حقق سائقاه تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز أفضل زمنين. وحقق لوكلير أفضل زمن للفة مسجلا دقيقة واحدة و33.350 ثانية، بفارق 0.078 ثانية أمام ساينز.
وجاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، الذي يتطلع لتحقيق الفوز الحادي عشر له على التوالي بسباقات فورمولا1، في المركز الثالث. وكان فيرستابن قد حقق انتصاره العاشر على التوالي في فورمولا1 عبر سباق الجائزة الكبرى الإيطالي على مضمار مونزا قبل أسبوعين، لكن مضمار مارينا باي في سنغافورة لا يزال واحدا من الحلبات القليلة التي لم تشهد أي انتصار له حتى الآن.
وفي العام الماضي، شهد مضمار مارينا باي واحدا من أسوأ عروض فيرستابن خلال الموسم، وقد أحرز حينها المركز السابع. ويتطلع فيرستابن عبر سباق يوم الأحد إلى التقدم خطوة جديدة نحو حسم لقب بطولة العالم للمرة الثالثة. ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم بفارق 145 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز، وفي حال مواصلة نتائجه الإيجابية، يمكنه حسم لقب بطولة العالم عبر سباق الجائزة الكبرى الياباني الذي يلي سباق سنغافورة.
MENAFN15092023000055011008ID1107079205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.