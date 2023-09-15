فيراري يفرض هيمنته على التجربة الحرة الأولى لسباق سنغافورة

برلين‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬فرض‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬هيمنته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى‭ ‬لسباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬سائقاه‭ ‬تشارلز‭ ‬لوكلير‭ ‬وكارلوس‭ ‬ساينز‭ ‬أفضل‭ ‬زمنين‭. ‬وحقق‭ ‬لوكلير‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬للفة‭ ‬مسجلا‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬و33‭.‬350‭ ‬ثانية،‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬078‭ ‬ثانية‭ ‬أمام‭ ‬ساينز‭.‬

وجاء‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بسباقات‭ ‬فورمولا1،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وكان‭ ‬فيرستابن‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬فورمولا1‭ ‬عبر‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬مونزا‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬لكن‭ ‬مضمار‭ ‬مارينا‭ ‬باي‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الحلبات‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬شهد‭ ‬مضمار‭ ‬مارينا‭ ‬باي‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬عروض‭ ‬فيرستابن‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬وقد‭ ‬أحرز‭ ‬حينها‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭. ‬ويتطلع‭ ‬فيرستابن‭ ‬عبر‭ ‬سباق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭. ‬ويتصدر‭ ‬فيرستابن‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لفئة‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بفارق‭ ‬145‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬سيرجيو‭ ‬بيريز،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية،‭ ‬يمكنه‭ ‬حسم‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬سباق‭ ‬سنغافورة‭.‬







