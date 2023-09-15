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سفيرة البحرين في القاهرة تلتقي رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة

9/15/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

التقت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬أمس،‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأت‭ ‬السفيرة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬برئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ونيله‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬بالإجماع،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬مهام‭ ‬رئاسته‭ ‬رسميًا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد،‭ ‬مشيدة‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل،‭ ‬وبما‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬ترأس‭ ‬خلالها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬تمكن‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬والمكاسب‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬العربية‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭.‬


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