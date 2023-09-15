سفيرة البحرين في القاهرة تلتقي رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة

سفيرة البحرين في القاهرة تلتقي رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة
التاريخ
9/15/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
التقت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أمس، الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.
وخلال اللقاء هنأت السفيرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة على فوزه برئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ونيله ثقة الاتحادات العربية بالإجماع، ومن المقرر أن يتولى مهام رئاسته رسميًا اليوم السبت في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، مشيدة بدوره في رفع راية المملكة عاليًا في كافة المحافل، وبما حققه على مدار أكثر من 17 عامًا ترأس خلالها الاتحاد العربي لهذه الرياضة، تمكن خلالها من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات والمكاسب للعبة كرة الطائرة العربية بصورة عامة.
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