طائرة الأهلي تستقبل ((ألقيتا وسيرجيو))

طائرة الأهلي تستقبل ((ألقيتا وسيرجيو))
التاريخ
9/15/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وصل الأرجنتيني ألقيتا والإحصائي سيرجيو لقيادة فترة إعداد الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي الأهلي استعدادا لمنافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة خلال الموسم الجاري
2023-2024
الذي سيشهد انطلاقته الرسمية يوم 23 أكتوبر القادم.
وكان أعضاء الجهاز الإشرافي للكرة الطائرة يتقدمهم رئيس جهاز اللعبة عيسى حسن في مقدمة مستقبلي ألقيتا وسيرجيو.
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