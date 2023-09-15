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طائرة الأهلي تستقبل ((ألقيتا وسيرجيو))

9/15/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وصل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ألقيتا‭ ‬والإحصائي‭ ‬سيرجيو‭ ‬لقيادة‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬استعدادا‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‮
‬2023‭-‬2024‮
‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬انطلاقته‭ ‬الرسمية‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

وكان‭ ‬أعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬الإشرافي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬يتقدمهم‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬اللعبة‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬ألقيتا‭ ‬وسيرجيو‭.‬

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