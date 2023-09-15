Saturday, 16 September 2023 04:10 GMT

وصل إلى المركز 69 وضمن الـ 6 منتخبات الأكثــر تطوراً قفزة هائلة لمنتخبنا السلاوي في تصنيف الاتحاد الدولي

9/15/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬قفزة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬الصادر‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬حينما‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬84‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬السابق‭ ‬الصادر‭ ‬بشهر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ (‬الفيبا‭) ‬أي‭ ‬تصنيف‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬ليبرهن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬منتخبنا‭ ‬السلاوي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأولية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬بسوريا،‭ ‬حينما‭ ‬حل‭ ‬أولاً‭ ‬وتأهل‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬وكازاخستان‭ ‬وسوريا‭ ‬واندونيسيا‭ ‬والهند‭.‬

وأصبح‭ ‬منتخبنا‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬ست‭ ‬منتخبات‭ ‬تتطور‭ ‬وتُحقق‭ ‬قفزات‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬قفز‭ ‬32‭ ‬مركزاً،‭ ‬ولاتفيا‭ ‬31‭ ‬مركزاً،‭ ‬كاب‭ ‬فيري‭ ‬19،‭ ‬النرويج‭ ‬18‭ ‬ولبنان‭ ‬16‭ ‬ثم‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونيكاراغوا‭ ‬15‭ ‬مركزاً‭.‬

وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬للقفزة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منتخبنا‭ ‬السلاوي‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يُعدّ‭ ‬انعكاساً‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬رياضتنا‭ ‬المحلية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭ ‬العلوي‭: ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ولجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬أثمرت‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ولجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأول‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بُذلت‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬بهذا‭ ‬النجاح،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭.‬


MENAFN15092023000055011008ID1107079202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث