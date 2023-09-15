وصل إلى المركز 69 وضمن الـ 6 منتخبات الأكثــر تطوراً قفزة هائلة لمنتخبنا السلاوي في تصنيف الاتحاد الدولي

وصل إلى المركز 69 وضمن الـ 6 منتخبات الأكثــر تطوراً قفزة هائلة لمنتخبنا السلاوي في تصنيف الاتحاد الدولي
التاريخ
9/15/2023 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة قفزة هائلة في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) الصادر الجمعة 15 سبتمبر حينما أصبح في المركز 69 على مستوى العالم، بعد أن كان في المركز 84 في التصنيف السابق الصادر بشهر فبراير الماضي، إذ لم يصدر (الفيبا) أي تصنيف منذ شهر مارس إلى أغسطس.
ويأتي هذا التقدم في التصنيف ليبرهن على مدى التطور الكبير الذي وصل إليه منتخبنا السلاوي، في ظل النتائج المميزة التي تحققت في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهِلة لأولمبياد باريس 2024 بسوريا، حينما حل أولاً وتأهل للتصفيات النهائية بعد فوزه في كل المباريات على السعودية وكازاخستان وسوريا واندونيسيا والهند.
وأصبح منتخبنا ضمن أفضل ست منتخبات تتطور وتُحقق قفزات في التصنيف على مستوى العالم، إذ إن جنوب السودان قفز 32 مركزاً، ولاتفيا 31 مركزاً، كاب فيري 19، النرويج 18 ولبنان 16 ثم منتخبنا ونيكاراغوا 15 مركزاً.
وعبر رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وليد العلوي عن ارتياحه للقفزة الكبيرة التي حققها منتخبنا السلاوي في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة السلة، مؤكداً أن ذلك يُعدّ انعكاساً للدعم الكبير الذي تتلقاه رياضتنا المحلية وخصوصاً كرة السلة من القيادة الرشيدة في المملكة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأضاف العلوي: إن العمل الذي يقوم به مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة ولجنة المنتخبات بالاتحاد برئاسة محمد العجمي أثمرت هذا التقدم والتطور لمنتخبنا الوطني، مقدماً شكره الجزيل لجميع أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات والجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول وجميع اللاعبين على الجهود التي بُذلت والتي تكللت بهذا النجاح، وأكد أن الاتحاد البحريني لكرة السلة سيواصل العمل من أجل التطوير في كافة المجالات وخصوصاً ما يصب في خانة المنتخبات الوطنية التي ترفع اسم مملكة البحرين عالياً.
MENAFN15092023000055011008ID1107079202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.