وصل إلى المركز 69 وضمن الـ 6 منتخبات الأكثــر تطوراً قفزة هائلة لمنتخبنا السلاوي في تصنيف الاتحاد الدولي

حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬قفزة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬الصادر‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬حينما‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬84‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬السابق‭ ‬الصادر‭ ‬بشهر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ (‬الفيبا‭) ‬أي‭ ‬تصنيف‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬ليبرهن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬منتخبنا‭ ‬السلاوي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأولية‭ ‬المؤهِلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬بسوريا،‭ ‬حينما‭ ‬حل‭ ‬أولاً‭ ‬وتأهل‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬وكازاخستان‭ ‬وسوريا‭ ‬واندونيسيا‭ ‬والهند‭.‬

وأصبح‭ ‬منتخبنا‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬ست‭ ‬منتخبات‭ ‬تتطور‭ ‬وتُحقق‭ ‬قفزات‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬قفز‭ ‬32‭ ‬مركزاً،‭ ‬ولاتفيا‭ ‬31‭ ‬مركزاً،‭ ‬كاب‭ ‬فيري‭ ‬19،‭ ‬النرويج‭ ‬18‭ ‬ولبنان‭ ‬16‭ ‬ثم‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونيكاراغوا‭ ‬15‭ ‬مركزاً‭.‬

وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬للقفزة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منتخبنا‭ ‬السلاوي‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يُعدّ‭ ‬انعكاساً‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬رياضتنا‭ ‬المحلية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭ ‬العلوي‭: ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ولجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬أثمرت‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ولجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأول‭ ‬وجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بُذلت‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬بهذا‭ ‬النجاح،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭.‬



