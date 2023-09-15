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في بطولة الشرق الأوسط بالأردننتائج مميزة لفريق الاتحاد الملكي البحريني لجمال الخيل

9/15/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬سجل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لجمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬للفروسية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ميدان
الإسطبلات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬الحمر
وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭.‬

وبرزت‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬جمال‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

واستطاع‭ ‬المهر‭ ‬مميز‭ ‬الليال‭ ‬ممثل‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأمهار‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬90،81‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المهور‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬بارزة‭ ‬وسط‭ ‬تشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬أبدت‭ ‬إعجابها‭ ‬الكبير‭ ‬بقدرات‭ ‬مميز‭ ‬الليال‭ ‬وخروجه‭ ‬بأفضل‭ ‬المستويات‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الحكام‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬المهر‭ ‬أورا‭ ‬الهتان‭ ‬ممثل‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأمهار‭ ‬عمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ - ‬أ،‭ ‬بنتيجة‭ ‬90،81،‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬وفارق‭ ‬بسيط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

وحقق‭ ‬المُهر‭ ‬اي‭ ‬إم‭ ‬إس‭ ‬شاهين‭ ‬ممثل‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأمهار‭ ‬عمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ - ‬ب،‭ ‬بنتيجة‭ ‬91،19‭.‬

كما‭ ‬شارك
المالك‭ ‬البحريني‭ ‬حمد‭ ‬بو‭ ‬فرسن‮
‬بالمُهرة‭ ‬بي‭ ‬إف‭ ‬إس‭ ‬شموخ‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬المُهرات‭ ‬عمر‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بنتيجة‭ ‬90،75‭.‬

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