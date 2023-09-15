في بطولة الشرق الأوسط بالأردننتائج مميزة لفريق الاتحاد الملكي البحريني لجمال الخيل

في بطولة الشرق الأوسط بالأردننتائج مميزة لفريق الاتحاد الملكي البحريني لجمال الخيل
التاريخ
9/15/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سجل فريق الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، لجمال الخيل العربية نتائج مميزة في اليوم الأول من منافسات بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيل العربية الأصيلة بتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وذلك على ميدان
الإسطبلات الملكية في الحمر
وسط مشاركة واسعة والتي تقام منافساتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 14 حتى 16 سبتمبر الحالي.
وبرزت المشاركة البحرينية بشكل لافت في البطولة حيث إن النتائج الإيجابية امتداد لمسيرة جمال الخيل العربية البحرينية في المحافل الخارجية بعد أن سجلت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية.
واستطاع المهر مميز الليال ممثل فريق الاتحاد الملكي البحريني من تحقيق المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين بنتيجة 90،81 متفوقا على نخبة من الجياد المهور المشاركة، حيث قدم مستويات بارزة وسط تشجيع كبير من الجماهير التي أبدت إعجابها الكبير بقدرات مميز الليال وخروجه بأفضل المستويات ما أدى إلى نتيجة عالية من الحكام.
كما حقق المهر أورا الهتان ممثل الفريق الملكي البحريني المركز الثاني في فئة الأمهار عمر ثلاث سنوات - أ، بنتيجة 90،81، وسط منافسة قوية وفارق بسيط بينه وبين صاحب المركز الأول.
وحقق المُهر اي إم إس شاهين ممثل الفريق الملكي البحريني المركز الثاني في فئة الأمهار عمر ثلاث سنوات - ب، بنتيجة 91،19.
كما شارك
المالك البحريني حمد بو فرسن
بالمُهرة بي إف إس شموخ في فئة المُهرات عمر ثلاث سنوات، حيث حقق المركز الرابع في البطولة بنتيجة 90،75.
MENAFN15092023000055011008ID1107079201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.