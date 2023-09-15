السماهيجي وعبدالشهيد وتلفت يشاركون في دورة ((الفوتورو 3))
التاريخ
9/15/2023 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم علي السماهيجي وعضو اللجنة عبدالشهيد عبدالأمير ورئيس قسم شؤون الحكام بالاتحاد ياسر تلفت في دورة «فوتورو 3»، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال الفترة 10-14 سبتمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
ورشحت لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم السماهيجي وعبدالشهيد وتلفت للمشاركة في الدورة بناءً على دعوة من الاتحاد الدولي للاتحاد البحريني؛ لمشاركة الكوادر التحكيمية في الدورة التي تنظم بهدف إعداد محاضري حكام كرة القدم. وحضر علي السماهيجي وياسر تلفت في المحاضرات الفنية، وعبدالشهيد عبدالأمير في محاضرات اللياقة البدنية، وشهدت الدورة جلسات مكثفة تهدف إلى إعداد المحاضرين (الفنيين والبدنيين) للحكام.
واستعرضت الدورة مبدأ تعليم المحاضرين على النحو الذي يهيئ الأرضية لتطوير الحكام، علاوة على تحديث طرق التحكيم في تحفيز الحكام وإظهار قدراتهم المعرفية.
يأتي ذلك ضمن إطار اهتمام الاتحاد البحريني لكرة القدم بالكوادر التحكيمية كافة، والحرص على مشاركتها في مختلف الدورات التدريبية.
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