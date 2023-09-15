السماهيجي وعبدالشهيد وتلفت يشاركون في دورة ((الفوتورو 3))

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬عبدالشهيد‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬فوتورو‭ ‬3‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬10‭-‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

ورشحت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السماهيجي‭ ‬وعبدالشهيد‭ ‬وتلفت‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني؛‭ ‬لمشاركة‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬محاضري‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وحضر‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي‭ ‬وياسر‭ ‬تلفت‭ ‬في‭ ‬المحاضرات‭ ‬الفنية،‭ ‬وعبدالشهيد‭ ‬عبدالأمير‭ ‬في‭ ‬محاضرات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وشهدت‭ ‬الدورة‭ ‬جلسات‭ ‬مكثفة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬المحاضرين‭ (‬الفنيين‭ ‬والبدنيين‭) ‬للحكام‭.‬

واستعرضت‭ ‬الدورة‭ ‬مبدأ‭ ‬تعليم‭ ‬المحاضرين‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يهيئ‭ ‬الأرضية‭ ‬لتطوير‭ ‬الحكام،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬طرق‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الحكام‭ ‬وإظهار‭ ‬قدراتهم‭ ‬المعرفية‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالكوادر‭ ‬التحكيمية‭ ‬كافة،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭.‬

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