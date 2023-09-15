للموسم الرياضي 2023-2024الاتحاد البحريني لكرة القدم يعقد الاجتماع التنسيقي للمسابقات
التاريخ
9/15/2023 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم، الاجتماع الفني التنسيقي لمباريات الموسم الرياضي 2023-2024، لتعريف الأندية بالأنظمة واللوائح وشرح التعاميم الصادرة من الاتحاد.
وأقيم الاجتماع على فترتين، إذ خصص الاتحاد الفترة الأولى لأندية الدرجة الثانية، فيما خصصت الثانية لأندية دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات، مهند الأنصاري، حرص مجلس الإدارة برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، على إدخال الخطوات التطويرية لمسابقاته وأنشطته، مشيرًا إلى أن تنظيم الاجتماع التنسيقي يعد استمرارًا لنهج الاتحاد في التواصل مع الأندية الأعضاء.
ولفت الأنصاري إلى أن الاجتماع شكل فرصة لتعريف الأندية بالأنظمة واللوائح وشرح التعاميم الصادرة من الاتحاد، لافتًا إلى أن التعاون البناء والتجاوب الفعال الذي أبدته الأندية خطوة إيجابية ومؤشر على نجاح الاجتماع.
واستعرض الاتحاد في الاجتماع العديد من المحاور وهي؛ نظام المسابقات، فترات وأنظمة التسجيل، إجراءات يوم المباراة، العقوبات الانضباطية، التحكيم والإعلام، كما تم تحديد ألوان الفرق الأساسية والاحتياطية، واعتمادها.
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