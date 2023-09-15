للموسم الرياضي 2023-2024الاتحاد البحريني لكرة القدم يعقد الاجتماع التنسيقي للمسابقات

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬التنسيقي‭ ‬لمباريات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬لتعريف‭ ‬الأندية‭ ‬بالأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬وشرح‭ ‬التعاميم‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬

وأقيم‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬فترتين،‭ ‬إذ‭ ‬خصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬لأندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬خصصت‭ ‬الثانية‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

وأكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات،‭ ‬مهند‭ ‬الأنصاري،‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬لمسابقاته‭ ‬وأنشطته،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬يعد‭ ‬استمرارًا‭ ‬لنهج‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭.‬

ولفت‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬شكل‭ ‬فرصة‭ ‬لتعريف‭ ‬الأندية‭ ‬بالأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬وشرح‭ ‬التعاميم‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والتجاوب‭ ‬الفعال‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬الأندية‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬ومؤشر‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬الاجتماع‭.‬

واستعرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬وهي؛‭ ‬نظام‭ ‬المسابقات،‭ ‬فترات‭ ‬وأنظمة‭ ‬التسجيل،‭ ‬إجراءات‭ ‬يوم‭ ‬المباراة،‭ ‬العقوبات‭ ‬الانضباطية،‭ ‬التحكيم‭ ‬والإعلام،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬ألوان‭ ‬الفرق‭ ‬الأساسية‭ ‬والاحتياطية،‭ ‬واعتمادها‭.‬