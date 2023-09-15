قمّة إنتر وميلان لفضّ شراكة صدارة الدوري الإيطالي

ميلانو‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تشهد‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬مباراة‭ ‬ديربي‭ ‬نارية‭ ‬مبكرة‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ ‬وجاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان،‭ ‬الوحيدين‭ ‬اللذين‭ ‬حققا‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭. ‬وكان‭ ‬الملعب‭ ‬التاريخي‭ ‬شهد‭ ‬موقعة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ ‬‮«‬ديربي‭ ‬ديلاّ‭ ‬مادونينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬إنتر‭ ‬ذهاباً‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وإياباً‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭.‬

وأدت‭ ‬تعاقدات‭ ‬الطرفين‭ ‬صيفاً‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬لـ«نيراتزوري‮»‬‭ ‬و«روسونيري‮»‬،‭ ‬فسجّل‭ ‬إنتر‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه،‭ ‬بفضل‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ (‬5‭)‬،‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتألق‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬الثلاثي‭ ‬الجديد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬روبن‭ ‬لوفتوس‭-‬تشيك‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬وزميله‭ ‬السابق‭ ‬الأميركي‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيك‭ ‬والهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬رينديرس‭.‬

وقال‭ ‬الدولي‭ ‬الأميركي‭ ‬بوليسيك‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬غازينا‭ ‬ديلو‭ ‬سبورت‮»‬‭: ‬‮«‬بدأنا‭ ‬حقاً‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد،‭ ‬وأعرف‭ ‬أننا‭ ‬سنقدّم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نملك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السكوديتو‭ (‬لقب‭ ‬الدوري‭)‬،‭ ‬نملك‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬ومزيجاً‭ ‬من‭ ‬الموهبة‭. ‬بمقدورنا‭ ‬الفوز‭.‬‮«‬‭ ‬وأصرّ‭ ‬قائد‭ ‬ميلان‭ ‬دافيدي‭ ‬كالابريا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬فورمة‭ ‬أفضل‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬‮»‬سيكون‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬ومباراة‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مقدمات‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬سوى‭ ‬الفوز‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬‮«‬

وتنفس‭ ‬ميلان‭ ‬الصعداء‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬مهاجمه‭ ‬المخضرم‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬إلى‭ ‬تمارين‭ ‬الخميس،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭. ‬سيكون‭ ‬أسبوعه‭ ‬حافلاً،‭ ‬مع‭ ‬خوضه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وباستثناء‭ ‬تورام،‭ ‬يملك‭ ‬إنتر‭ ‬تشكيلة‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬نوعية‭ ‬البدلاء‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الجناح‭ ‬الكولومبي‭ ‬المخضرم‭ ‬خوان‭ ‬كوادرادو‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬راهناً‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬الأوتار‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬دافيدي‭ ‬فراتيزي‭. ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬فراتيزي‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬أساسياً‭ ‬منذ‭ ‬قدومه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬ساسوولو،‭ ‬لكنه‭ ‬قدّم‭ ‬أداء‭ ‬جميلاً‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬وسجّل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أوكرانيا‭ (‬2-1‭) ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬ليدخل‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬المدرب‭ ‬إنزاغي‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬أيضاً‭ ‬مواجهة‭ ‬منتظرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭.‬

ويفتتح‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط،‭ ‬المرحلة‭ ‬السبت‭ ‬مستضيفاً‭ ‬لاتسيو‭ ‬صاحب‭ ‬البداية‭ ‬البطيئة‭ (‬خسارتان‭ ‬ثم‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭). ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬‮»‬السيدة‭ ‬العجوز‮«‬‭ ‬تلقى‭ ‬صفعة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬المخضرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬موقتاً‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭. ‬وقد‭ ‬يواجه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الايقاف‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬هورمون‭ ‬التستوستيرون،‭ ‬إثر‭ ‬فحص‭ ‬خضع‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أصلاً‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬لاتسيو،‭ ‬قد‭ ‬يشارك‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماتيو‭ ‬غندوزي‭ ‬السبت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أساسياً‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬بعد‭ ‬إعارته‭ ‬من‭ ‬مرسيليا‭. ‬وقدّم‭ ‬ابن‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬مستوى‭ ‬ممتازاً‭ ‬عندما‭ ‬نزل‭ ‬بديلاً‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وقد‭ ‬يفضّله‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬دايتشي‭ ‬كامادا‭ ‬ليواجه‭ ‬مواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭. ‬ويأمل‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬لاتسيو‭ ‬التي‭ ‬أنزلته‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جنوى‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬قبل‭ ‬حلوله‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سبورتينغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

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