قمّة إنتر وميلان لفضّ شراكة صدارة الدوري الإيطالي

قمّة إنتر وميلان لفضّ شراكة صدارة الدوري الإيطالي
التاريخ
9/15/2023 7:20:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو -أ ف ب: تشهد مدينة ميلانو مباراة ديربي نارية مبكرة بين إنتر وجاره اللدود ميلان، الوحيدين اللذين حققا ثلاثة انتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، غدا الأحد على ملعب سان سيرو في المرحلة الرابعة. وكان الملعب التاريخي شهد موقعة أخرى بين طرفين «ديربي ديلاّ مادونينا» في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر ذهاباً 2-0 وإياباً 1-0، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.
وأدت تعاقدات الطرفين صيفاً إلى بداية رائعة لـ«نيراتزوري» و«روسونيري»، فسجّل إنتر 8 أهداف دون أن تهتز شباكه، بفضل الشراكة بين بطل العالم لاوتارو مارتينيس متصدر ترتيب الهدافين (5)، والوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام. في المقابل، يتألق مع ميلان الثلاثي الجديد الإنكليزي روبن لوفتوس-تشيك من تشلسي وزميله السابق الأميركي كريستيان بوليسيك والهولندي تيجاني رينديرس.
وقال الدولي الأميركي بوليسيك لصحيفة «لا غازينا ديلو سبورت»: «بدأنا حقاً بشكل جيّد، وأعرف أننا سنقدّم كل ما نملك»، مضيفا «نأمل في تحقيق السكوديتو (لقب الدوري)، نملك لاعبين جيدين ومزيجاً من الموهبة. بمقدورنا الفوز.« وأصرّ قائد ميلان دافيدي كالابريا على أن فريقه في فورمة أفضل مقارنة مع المواسم السابقة »سيكون تحدياً كبيراً ومباراة لا تحتاج إلى مقدمات. لا نريد سوى الفوز نحن في حالة أفضل من السنوات الماضية.«
وتنفس ميلان الصعداء بعد عودة مهاجمه المخضرم أوليفييه جيرو إلى تمارين الخميس، بعد تعرضه لإصابة مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2024. سيكون أسبوعه حافلاً، مع خوضه الثلاثاء مواجهة صعبة أمام ضيفه نيوكاسل الإنكليزي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وباستثناء تورام، يملك إنتر تشكيلة مشابهة لتلك التي خسرت نهائي دوري الأبطال في إسطنبول في حزيران/يونيو، كما يملك المدرب سيموني إنزاغي نوعية البدلاء على غرار الجناح الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو الذي يعاني راهناً من التهاب في الأوتار ولاعب الوسط دافيدي فراتيزي. لم يلعب فراتيزي (23 عاماً) أساسياً منذ قدومه على سبيل الإعارة من ساسوولو، لكنه قدّم أداء جميلاً مع منتخب إيطاليا وسجّل هدفين في مرمى أوكرانيا (2-1) الثلاثاء الماضي، ليدخل نفسه في حسابات المدرب إنزاغي الذي يخوض أيضاً مواجهة منتظرة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء على أرض ريال سوسييداد الإسباني.
ويفتتح يوفنتوس، ثالث الترتيب بسبع نقاط، المرحلة السبت مستضيفاً لاتسيو صاحب البداية البطيئة (خسارتان ثم فوز على نابولي حامل اللقب). لكن فريق »السيدة العجوز« تلقى صفعة قوية مع إيقاف لاعب وسطه المخضرم الفرنسي بول بوغبا موقتاً بسبب تعاطي المنشطات. وقد يواجه لاعب الوسط الدولي الايقاف لأربع سنوات، بسبب ارتفاع معدلات هورمون التستوستيرون، إثر فحص خضع له بعد مباراة لم يشارك فيها أصلاً.
ومن جهة لاتسيو، قد يشارك لاعب وسطه الفرنسي ماتيو غندوزي السبت للمرة الأولى أساسياً مع فريق العاصمة بعد إعارته من مرسيليا. وقدّم ابن الرابعة والعشرين مستوى ممتازاً عندما نزل بديلاً خلال الفوز على نابولي 2-1، وقد يفضّله الجهاز الفني على الياباني دايتشي كامادا ليواجه مواطنه لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو. ويأمل نابولي حامل اللقب في تعويض خسارته الأخيرة ضد لاتسيو التي أنزلته إلى المركز السادس عندما يحلّ ضيفا على جنوى الرابع عشر، قبل حلوله ضيفا على سبورتينغ براغا البرتغالي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
MENAFN15092023000055011008ID1107079198
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.