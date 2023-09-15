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ممثل الأمير شارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين

9/15/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد السفير الشيخ جراح الجابر نائب وزير الخارجية، في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ 77 والصين، والتي تستضيفها عاصمة جمهورية كوبا الصديقة هافانا، خلال الفترة 15 – 16 سبتمبر 2023، تحت عنوان "تحديات التنمية المستدامة : دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

كما التقى نائب وزير الخارجية على هامش القمة رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز حيث نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتمنياتهما بنجاح قمة مجموعة الـ 77 والصين، كما أكدا على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
الصديقين.

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