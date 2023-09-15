6 أسباب شائعة للمغص.. لا تغفلها

6 أسباب شائعة للمغص.. لا تغفلها
التاريخ
9/15/2023 7:17:23 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - المغص هو شعور بألم شديد وانقباض في منطقة البطن، وقد يكون ناتجًا عن عدة أسباب. وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة للمغص:
1. اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن تتسبب العديد من الاضطرابات في الجهاز الهضمي في حدوث المغص، مثل القولون العصبي والتهاب الأمعاء والتهاب المعدة والقرحة المعوية والتهاب الزائدة الدودية.
2. الغازات المعوية: تراكم الغازات في الأمعاء يمكن أن يسبب آلامًا مغصية. يحدث تكون الغازات نتيجة بلع الهواء، أو تناول الأطعمة التي تسبب غازات مثل الفاصوليا والبقوليات والمشروبات الغازية، أو بسبب عملية هضم غير صحية.
3. التهابات المسالك البولية: قد يتسبب التهاب المسالك البولية في آلام بطنية ومغص، خاصة عندما يصاحبه التبول المؤلم والتبول المتكرر.
4. الحصى والأورام: وجود حصى في الكلى أو المرارة، أو وجود أورام في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب آلامًا حادة ومغص.
5. التهابات الجهاز التناسلي: بعض الالتهابات في منطقة الحوض مثل التهابات الرحم أو المبيضين يمكن أن تسبب آلامًا بطنية ومغص.
6. الإجهاد والقلق: يمكن أن يزيد الإجهاد النفسي والقلق من حدة الألم في البطن ويسبب شعورًا بالمغص.
هذه بعض الأسباب الشائعة للمغص، ومن المهم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب الدقيق ووصف العلاج المناسب.
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