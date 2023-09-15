6 أسباب شائعة للمغص.. لا تغفلها

1. اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن تتسبب العديد من الاضطرابات في الجهاز الهضمي في حدوث المغص، مثل القولون العصبي والتهاب الأمعاء والتهاب المعدة والقرحة المعوية والتهاب الزائدة الدودية.

2. الغازات المعوية: تراكم الغازات في الأمعاء يمكن أن يسبب آلامًا مغصية. يحدث تكون الغازات نتيجة بلع الهواء، أو تناول الأطعمة التي تسبب غازات مثل الفاصوليا والبقوليات والمشروبات الغازية، أو بسبب عملية هضم غير صحية.

3. التهابات المسالك البولية: قد يتسبب التهاب المسالك البولية في آلام بطنية ومغص، خاصة عندما يصاحبه التبول المؤلم والتبول المتكرر.

4. الحصى والأورام: وجود حصى في الكلى أو المرارة، أو وجود أورام في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب آلامًا حادة ومغص.

5. التهابات الجهاز التناسلي: بعض الالتهابات في منطقة الحوض مثل التهابات الرحم أو المبيضين يمكن أن تسبب آلامًا بطنية ومغص.

6. الإجهاد والقلق: يمكن أن يزيد الإجهاد النفسي والقلق من حدة الألم في البطن ويسبب شعورًا بالمغص.

هذه بعض الأسباب الشائعة للمغص، ومن المهم استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب الدقيق ووصف العلاج المناسب.