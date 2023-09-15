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منتجات تساعد بالتغلب على الأمراض الناتجة عن البرد

9/15/2023 7:17:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وفقا للدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي يساعد العسل ومغلي الفواكه والثمار المختلفة وكذلك البيض على تسريع الشفاء من أمراض البرد.

ويقول: "يحتاج الشخص المريض إلى الطاقة والبروتينات ومواد مضادة للالتهابات مثل "الفلافونويدات". كما أن العسل يساهم بالإسراع في عملية الشفاء. لذلك يمكن إضافة كمية صغيرة منه إلى الشاي. ومغلي الفواكه والثمار مفيد أيضا، وكذلك البيض الذي هو مصدر للبروتين والطاقة.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الدكتورة أوكسانا شابالينا أخصائية أمراض المناعة والحساسية، حذرت من تناول الأدوية الداعمة للمناعة، دون وصفة طبية لأنها قد تؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والتصلب المتعدد والتهاب القولون التقرحي وأمراض أخرى.

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