نظمتها وزارة السياحة: جولة للصحفيين باريحا للتعريف والترويج لمواقع التراث الثقافي الفلسطيني

ويشكل قصر هشام، الذي بناه الخليفة هشام بن عبد الملك، في أقدم مدن الحضارة الانسانية "اريحا"، أحد اهم معالم الحضارة العربية والإسلامية، في فلسطين.

وقد نظمت وزارة السياحة والاثار زيارة خاصة للصحفيين والإعلاميين للتعرف على اهم وأجملالمواقع التاريخية الفلسطينية المفتوحة، والذي يضم أكبر أرضية فسيفساء متصلة في المنطقة ومظلة حديثة مبتكرة. واشتمل برنامج الزيارة التي شارك فيها 58 صحفيا واعلاميا من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين العاملين مع الوكالات الأجنبية، على عرض فيلم عن قصر هشام، وزيارة المتحف، والتجول في الموقع، وتقديم شروحات تفصيلية حول اهميته التاريخية.

رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بالثقافة السياحية

وقال ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي في وزارة السياحة والاثار، في مستهل الجولة، ان دعوة الصحفيين الفلسطينيين لزيارة موقع قصر هشام الاموي، في مدينة اريحا، يأتي في اطار برنامج الترويج الذي تنفذه وزارة السياحة والاثار، للمواقع التاريخية الفلسطينية ومواقع التراث الثقافي الهامة، في مختلف المحافظات الفلسطينية، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ، وذلك بهدف التعريف بخارطة المواقع السياحية، وتشجيع مختلف قطاعات وفئات الشعب الفلسطيني على السياحة الداخلية لهذه المواقع، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الجمهور الفلسطيني بالثقافة السياحية، وبأهمية هذه المواقع.

ولفت اسحق، الى ان زيارة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، يعتبر مدخلا هاما لإيصال رسالة فلسطين ووزارة السياحة والاثار، على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية، وإبراز أهمية الحماية الدولية لهذه المواقع، من استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على هذه المواقع، التي تعكس حجم ومكانة التراث الحضاري الإنساني، في فلسطين. ودعا الجامعات والمدارس والمؤسسات الفلسطينية الى تكثيف زيارتهم الى قصر هشام ومختلف المواقع التاريخية والاثرية في فلسطين للتعرف على أهميتها وقيمتها ومكانتها التاريخية، باعتبارها من اهم اركان بناء الهوية الحضارية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني.

وأشاد بالشراكة والتعاون بين وزارة السياحة والاثار، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي"جايكا"، والتي اثمرت عن مشروع كشف أرضية الفسيفساء الشهيرة في قصر هشام، وتغطيتها بسقف ضخم، حديث ومتطور، لحمايتها من العوامل الجوية، وتمتع الزائرين بجماليتها.

نجمة قصر هشام "اريحا"



وقدم محمد منصور مدير إدارة المواقع الاثرية الذي اصطحب الصحفيين والإعلاميين المشاركين في جولة ميدانية، شرحا وافيا، لمختلف جوانب ومرافق قصر هشام "724 – 743" الذي يقع في خربة المفجر، وكان قصرا شتويا للراحة والاستجمامللخليفة، مشيرا ان القصر استمر السكن في بعض المناطق الأخرى من الموقع، بما في ذلك القصر حتى القرن العاشر الميلادي. استخدمت المنطقة الشمالية من القصر كضيعة زراعية خلال الفترة الأموية والعباسية في الفترة ما بين 730- 950 ميلادي.

ولفت الى ان نظر الزائر للقصر يتركز على النجمة الموضوعة حالياً في الفناء، والتي كانت احدى نوافذ الطابق العلوي، وأصبحت حالياً رمزاً مشهوراً لمدينة أريحا. كما يوجد مسجد صغير له محراب على الجهة الجنوبية للقصر، وتؤدي الأدراج الموجودة في الزاويتين الشمالية الشرقية والجنوبية للساحة الى الطابق العلوي، ويبدو أنه استخدم جناحاً للسكن. ويقع السرداب (الحمامالبارد) في الجهة الغربية من الفناء المركزي للقصر، وهو مشيّد تحت مستوى أرضية القصر، ويتكون من غرفة مُقبّبة، وبركة ماء، ومقاعد، وأرضية مُلونة من الفسيفساء. أضيف المسجد الرئيسي الى الجدار الشمالي للقصر، ومخططه يأخذ الشكل المستطيل، ولهُ محراب باتجاه القبلة.

أكبر أرضية فسيفساء في المنطقة تزينها لوحة الحياة

من جهته قال اياد حمدان مدير عام وزارة السياحة والاثار، في محافظة اريحا، ان التنقيبات الأثرية الأولى في الموقع بين عامي 1935 و1948 من قبل دائرة الآثار الفلسطينية، تحت إشراف ديمتري برامكي وبمساعدة روبرت هاملتون، حيث كُشف عن جزء كبير من مجمع القصر، ثم أجريت تنقيبات في المنطقة الشمالية للقصر خلال الستينات من القرن الماضي، وللأسف لم تُنشر نتائجها.

وأضاف ان أعمال تنقيب صغيرة النطاق، استؤنفت في منطقة الحمام في عام في عام 2006، وتلتها تنقيبات مُنظمة في الفترة الممتدة ما بين 2011-2015 ضمن مشروع التعاون بين وزارة السياحة والأثار وجامعة شيكاغو الأمريكية بهدف إعادة تقييم الموقع. وفي نهاية شهر تشرين أول من العام 2021 افتتح مشروع كشف أرضية القصر التي تزينها لوحة الحياة، وتغطيتها بغطاء حديث ومتطور للحفاظ عليها، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأشار حمدان الى المتحف الذي يقع ضمن موقع قصر هشام الأثري في أريحا، حيث بني عام 2000 وأغلق بعد ذلك لفترة من الزمن، ومن ثم تم إعادة ترميمه وصيانته من حيث التصميم الداخلي وتصميم وإنتاج خزانات المتحف وعمل لوحات توضحيه تعكس قصة موقع قصر هشام عام 2014 من قبل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بتعاون أمريكي، واغلب القطع الأثرية المعروضة داخل المتحف هي من موقع قصر هشام الأثري المكتشفة خلال الحفريات الأثرية على مر الزمن.

وفي ختام الجولة عبر الاعلاميون والاعلاميات، عن شكرهم وتقديرهم لدعوة وزارة السياحة والاثار، ومؤسسة جايكا اليابانية لزيارة هذا الموقع التاريخي الهام، في أقدم مدن التاريخ "اريحا"، وأعربوا عن أملهم بتكرار مثل هذه الزيارات الهامة للمواقع السياحية التاريخية المنتشرة في انحاء فلسطين، بهدف الترويج لهذه المواقع، وتشجيع السياحة المحلية اليها.































