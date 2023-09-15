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العقبة: اختتام فعاليات حملة نظفوا العالم 2023

9/15/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت في مدينة العقبة، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "نظفوا العالم 2023" التي تقام للعام 30 على التوالي، وعلى مدار يومين، ضمن 6 فعاليات منفصلة، بمشاركة 800 شخص من مختلف الجهات الرسمية والمحلية.
ونظمت الحملة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروع منتدى متوسطي للإدارة القائمة على النظم البيئية الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

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