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حسم الجدل حول عودة عمل تيك توك في الاردن

9/15/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع عودة عمل منصة "تيك توك" دون الحاجة إلى تطبيق "VPN" الذي يتيح الوصول إليه، في الاردن .
وقال المصدر أن خطأ تقني وراء عودة التطبيق على بعض خطوط إحدى شركات الاتصالات، وأشار إلى معالجة الخطأ التقني على الفور لإعادة تعطيله مجددا.
وفي وقت سابق تناقل مستخدمو منصات تواصل اجتماعي في الأردن أنباء تتحدث عن عودة عمل منصة "تيك توك" دون الحاجة إلى تطبيق "VPN" الذي يتيح الوصول إليه.
وأوقف الأردن مؤقتا خدمات منصة "تيك توك" في 16 كانون الأول من العام الماضي؛ بعد إساءة استخدامه، وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".

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