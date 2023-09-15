إصابة مواطن فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا شرق غزة

إصابة مواطن فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا شرق غزة
التاريخ
9/15/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب مواطن فلسطيني بجراح، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة مما أسفر عن إصابة مواطن بجراح.
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