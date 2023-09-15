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إصابة مواطن فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال موقعا شرق غزة

9/15/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب مواطن فلسطيني بجراح، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة مما أسفر عن إصابة مواطن بجراح.

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