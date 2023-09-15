حالة الطقس المتوقعة يومي السبت والاحد
التاريخ
9/15/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية انه من المتوقع يوم السبت نهاراً أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ، الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة
أما يوم الاحد نهاراً: انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
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