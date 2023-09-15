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ملتقى البرلمانيات الأردنيات يلتقي تجمع لجان المرأة بالعقبة

9/15/2023 7:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الجمعة مع مجموعة من سيدات المجتمع المدني والناشطات في تجمع لجان المرأة بمدينة العقبة، إذ استمعن إلى أبرز الخطط والاستراتيجيات التي يتبعها التجمع لتشجيع المرأة في المشاركة السياسية .
ودعت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إلى أهمية التشبيك بين التجمع ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة للمرأة للمشاركة في العمل السياسي والحزبي، لافتة أن التعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب جاءت منصفة للمرأة.

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