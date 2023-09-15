الحماة ليست من الحُمّى

ولكن‭ ‬وفي‭ ‬الغالب‭ ‬الأعم‭ ‬فإن‭ ‬الحماة‭ ‬وبحكم‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أم‮»‬‭ ‬ – ‭ ‬وهو‭ ‬أرفع‭ ‬لقب‭ ‬عرفه‭ ‬الجنس‭ ‬البشري‭ ‬ – ‭ ‬تكون‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬زواج‭ ‬ابنها‭ ‬أو‭ ‬بنتها‭ ‬بدرجة‭ ‬أنها‭ ‬تقف‭ ‬‮«‬ضده‭/‬ضدها‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يخطئ،‭ ‬وتحاول‭ ‬الحماة‭ ‬أن‭ ‬تبصره‭ ‬بالصواب‭ ‬والطريق‭ ‬القويم،‭ ‬فيعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬تطاولاً‭ ‬وتعدياً‭ ‬على‭ ‬خصوصياته،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬النمونة‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬ستيف‭ ‬أوين‭ ‬الذي‭ ‬يعترف‭ ‬بأنه‭ ‬شخص‭ ‬مبهدل‭ ‬في‭ ‬مظهره‭ ‬وبيته،‭ (‬هناك‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬ستيف‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الأزواج،‭ ‬وأنا‭ ‬منهم،‭ ‬ولكنني‭ ‬لا‭ ‬أتعرض‭ ‬للبهدلة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أو‭ ‬لسان‭ ‬حماتي‭.. ‬بل‭ ‬زوجتي،‭ ‬فهي‭ ‬تحب‭ ‬النظام‭ ‬والترتيب‭ ‬بينما‭ ‬أحب‭ ‬الفوضى‭ ‬المنظمة،‭ ‬وبما‭ ‬أنها‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬سفر،‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أعترف‭ ‬بشجاعة‭ ‬وجرأة‭ ‬بأن‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬تشبه‭ ‬الآن‭ ‬شوارع‭ ‬الخرطوم‭: ‬جرائد‭ ‬وأكياس‭ ‬بلاستيك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ركن‭ ‬والسرير‭ ‬مغطى‭ ‬بالأوراق‭ ‬وتفوح‭ ‬من‭ ‬أرجاء‭ ‬الغرفة‭ ‬روائح‭ ‬بقايا‭ ‬السندويتشات،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أثر‭ ‬لحريق،‭ ‬وأنتم‭ ‬تقرأون‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬سأكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬قصوى‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بعد‭ ‬يومين،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬أعمل‭ ‬بكل‭ ‬همة‭ ‬لتخليص‭ ‬البيت‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬العدوان‭).‬

المهم‭ ‬أن‭ ‬ستيف‭ ‬هذا‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬42‭ ‬عاماً‭ ‬وحماته‭ ‬كارولين‭ ‬ألين‭ ‬تكبره‭ ‬بثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬وهي‭ ‬أمريكية‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تطق‭ ‬البعاد‭ ‬عن‭ ‬بنتها‭ ‬فباعت‭ ‬بيتها‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬وانتقلت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬اشترته‭ ‬في‭ ‬داربي‭ ‬بإنجلترا‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬بنتها‭ ‬المتزوجة‭ ‬بستيف‭ ‬أوين،‭ ‬وكلما‭ ‬زارت‭ ‬بنتها‭ ‬وجدت‭ ‬البيت‭ ‬يشبه‭ ‬‮«‬الخرابة‮»‬‭: ‬الأشياء‭ ‬مبعثرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬ويصعب‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬المطبخ‭ ‬وغرفة‭ ‬النوم،‭ ‬وكأم‭ ‬وحماة‭ ‬تريد‭ ‬الخير‭ ‬لبنتها‭ ‬وزوج‭ ‬بنتها‭ ‬صارت‭ ‬تتولى‭ ‬ترتيب‭ ‬بيتهما‭ ‬وتنصحهما‭ ‬بضرورة‭ ‬العناية‭ ‬بالبيت‭ ‬وتنصح‭ ‬ستيف‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬أن‭ ‬يهتم‭ ‬بمظهره‭ ‬وملابسه‭. ‬فطفح‭ ‬الكيل‭ ‬بستيف‭ ‬ولجأ‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬إي‭ ‬باي‭ ‬ eBay ‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬المزادات‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬وعرض‭ ‬حماته‭ ‬‮«‬للبيع‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬وحيدة‭ ‬وشكلها‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به،‭ ‬وطلب‭ ‬عروضاً‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬حماته‭ ‬تبدأ‭ ‬بجنيه‭ ‬واحد‭. ‬وقد‭ ‬احتجت‭ ‬الحماة‭ ‬كارولين‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬جميلة‭ ‬وليست‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بأس‭ ‬بشكلها‮»‬‭ ‬وتعجبت‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يجعل‭ ‬السعر‭ ‬الأدنى‭ ‬مائة‭ ‬جنيه‭!! ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬أنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬استيف‭ ‬زوج‭ ‬بنتها‭ ‬شخص‭ ‬كسول‭ ‬وأنها‭ ‬ستظل‭ ‬تطن‭ ‬وتزن‭ ‬وتنق‭ ‬في‭ ‬أذنه‭ ‬حتى‭ ‬يتعلم‭ ‬النظام‭ ‬والانضباط‭. (‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬استيف‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مغر‭ ‬لبيعها‭).‬

وطالما‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬النساء‭ ‬أدعوكم‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬معي‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬مهاراشترا‭ ‬الهندية‭ ‬حيث‭ ‬أجازت‭ ‬السلطات‭ ‬التعليمية‭ ‬كتاباً‭ ‬للقراءة‭ ‬للصف‭ ‬الثالث‭ ‬الإعدادي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فصوله‭: ‬هناك‭ ‬شبه‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والحمار،‭ ‬ولكن‭ ‬الحمار‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المرأة‭ ‬لكونه‭ ‬لا‭ ‬يشكو‭ ‬ولا‭ ‬يطنطن‭. ‬والمرأة‭ ‬المتزوجة‭ ‬قد‭ ‬تغضب‭ ‬وتعود‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬أهلها،‭ ‬بينما‭ ‬الحمار‭ ‬لا‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬صاحبه‭ ‬مهما‭ ‬ضايقه‭ (‬مصدر‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬العدد‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬تايم‭ ‬الأمريكية‭).. ‬لعلك‭ ‬تقول‭: ‬شيء‭ ‬مستهجن‭ ‬وقبيح‭ ‬أن‭ ‬يحاول‭ ‬كتاب‭ ‬مدرسي‭ ‬إيجاد‭ ‬أوجه‭ ‬شبه‭ ‬ومقارنة‭ ‬بين‭ ‬المرأة‭ ‬والحمار‭! ‬زين‭ ‬يا‭ ‬صاحبي‭ ‬وماذا‭ ‬عن‭ ‬قولك‭: ‬لا‭ ‬مؤاخذة‭..

‬الله‭ ‬يعزك‭.. ‬كلما‭ ‬جاء‭ ‬ذكر‭ ‬الزوجة‭ ‬أو‭ ‬الحمار‭ ‬أو‭ ‬الحذاء؟‭ ‬بل‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يستعر‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬زوجة‮»‬‭ ‬ويستبدلها‭ ‬بمفردات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬الجماعة‭/ ‬الأهل‭/ ‬أم‭ ‬العيال‮»‬‭.. ‬ثم‭ ‬لماذا‭ ‬تتمنى‭ ‬لو‭ ‬تنشق‭ ‬الأرض‭ ‬وتبلعك‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬واقفاً‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬أمام‭ ‬موظف‭ ‬رسمي‭ ‬ويسألك‭ ‬اسم‭ ‬أمك‭ ‬أو‭ ‬زوجتك؟