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ليس بالطول وحده..

9/15/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
} هل‭ ‬طول‭ ‬قامة‭ ‬اللاعب‭ ‬معيار‭ ‬أوحد‭ ‬يشفع‭ ‬لصاحبه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نجما‭ ‬لامعا‭ ‬ومميزا‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟‭ ‬يبدو‭ ‬السؤال‭ ‬من‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬سهلا‭ ‬وساذجا‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬كذلك،‭ ‬ومن‭ ‬يتمعن‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬اللعبة،‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬لاعبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بطول‭ ‬قامة‭ ‬طبيعي،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬القصر،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬سحبوا‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬يفوقونهم‭ ‬قامة،‭ ‬ويأتي‭ ‬‮«‬يوجي‭ ‬نشيدا‮»‬‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬صاحب‭ ‬23‭ ‬عاما،‭ ‬ويبلغ‭ ‬طوله‭ ‬مترا‭ ‬و87‭ ‬سم‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نستشهد‭ ‬بهم،‭ ‬فرغم‭ ‬طول‭ ‬قامته‭ ‬الطبيعي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يغطيه‭ ‬بارتقائه‭ ‬العالي،‭ ‬ومهاراته‭ ‬العالية،‭ ‬ومحليا‭ ‬لدينا‭ ‬الدولي‭ ‬ولاعب‭ ‬النصر‭ ‬السابق‭ ‬صادق‭ ‬إبراهيم‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عليه‭ ‬اثنان‭ ‬بأنه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬لعبوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬محليا،‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بالكابتن‭ ‬نزار‭ ‬الشكيلي‭ ‬‮«‬تونسي‮»‬‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬ما‭ ‬بأن‭ ‬صادق‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دوري‭ ‬أوروبي‭.‬


} ‭ ‬عندما‭ ‬استقطب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬فليب‭ ‬بلان‮»‬‭ ‬لإدارة‭ ‬وقيادة‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬اليابان،‭ ‬بدأ‭ ‬اليابانيون‭ ‬يقطفون‭ ‬الثمار،‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وبرونزية‭ ‬الأمم،‭ ‬ولقب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬إيران‭.. ‬عندما‭ ‬يفرض‭ ‬التخطيط‭ ‬نفسه،‭ ‬وتكون‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬واضحة،‭ ‬فإنك‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬مبتغاك‭ ‬عاجلا‭ ‬أو‭ ‬آجلا،‭ ‬أما‭ ‬بغير‭ ‬ذلك‭ ‬فلن‭ ‬تطول‭ ‬بلح‭ ‬الشام‭ ‬ولا‭ ‬عنب‭ ‬اليمن‭.‬


} ‭ ‬ينتظر‭ ‬دولي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ونادي‭ ‬النصر‭ ‬سابقا‭ ‬الكابتن‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬خليل‭ ‬دعاء‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬له‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬والصحة‭ ‬والعافية‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬تصادم‭ ‬سير‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬جسمه‭ ‬وكسور،‭ ‬فلا‭ ‬تنسوه‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬الدعاء‭.‬


} نمني‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬هانغجو‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬المشاركة‭ ‬إيجابية،‭ ‬وأن‭ ‬يسجل‭ ‬رفاق‭ ‬الكابتن‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬نتيجة‭ ‬ترسم‭ ‬ابتسامة‭ ‬عريضة‭ ‬على‭ ‬محيا‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وتأخذ‭ ‬تصنيفنا‭ ‬الآسيوي‭ ‬والعالمي‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭.

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