ليس بالطول وحده..





} ‭ ‬عندما‭ ‬استقطب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬فليب‭ ‬بلان‮»‬‭ ‬لإدارة‭ ‬وقيادة‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬اليابان،‭ ‬بدأ‭ ‬اليابانيون‭ ‬يقطفون‭ ‬الثمار،‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وبرونزية‭ ‬الأمم،‭ ‬ولقب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬إيران‭.. ‬عندما‭ ‬يفرض‭ ‬التخطيط‭ ‬نفسه،‭ ‬وتكون‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬واضحة،‭ ‬فإنك‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬مبتغاك‭ ‬عاجلا‭ ‬أو‭ ‬آجلا،‭ ‬أما‭ ‬بغير‭ ‬ذلك‭ ‬فلن‭ ‬تطول‭ ‬بلح‭ ‬الشام‭ ‬ولا‭ ‬عنب‭ ‬اليمن‭.‬





} ‭ ‬ينتظر‭ ‬دولي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ونادي‭ ‬النصر‭ ‬سابقا‭ ‬الكابتن‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬خليل‭ ‬دعاء‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬له‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬والصحة‭ ‬والعافية‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬تصادم‭ ‬سير‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬جسمه‭ ‬وكسور،‭ ‬فلا‭ ‬تنسوه‭ ‬من‭ ‬صالح‭ ‬الدعاء‭.‬





} نمني‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬هانغجو‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬المشاركة‭ ‬إيجابية،‭ ‬وأن‭ ‬يسجل‭ ‬رفاق‭ ‬الكابتن‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬نتيجة‭ ‬ترسم‭ ‬ابتسامة‭ ‬عريضة‭ ‬على‭ ‬محيا‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وتأخذ‭ ‬تصنيفنا‭ ‬الآسيوي‭ ‬والعالمي‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭.

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