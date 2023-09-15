ليس بالطول وحده..
التاريخ
9/15/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
} هل طول قامة اللاعب معيار أوحد يشفع لصاحبه أن يكون نجما لامعا ومميزا في لعبة الكرة الطائرة؟ يبدو السؤال من الوهلة الأولى سهلا وساذجا في آن واحد، غير أن الأمر ليس كذلك، ومن يتمعن في واقع اللعبة، يرى أن هناك لاعبين يتمتعون بطول قامة طبيعي، بل هي أقرب إلى القصر، ومع ذلك سحبوا البساط من لاعبين يفوقونهم قامة، ويأتي «يوجي نشيدا» لاعب مركز 2 في صفوف المنتخب الياباني صاحب 23 عاما، ويبلغ طوله مترا و87 سم واحدا من اللاعبين الذين يمكن أن نستشهد بهم، فرغم طول قامته الطبيعي، إلا أنه يغطيه بارتقائه العالي، ومهاراته العالية، ومحليا لدينا الدولي ولاعب النصر السابق صادق إبراهيم لاعب مركز 4 الذي لا يختلف عليه اثنان بأنه واحد من ضمن أفضل من لعبوا في هذا المركز محليا، ما حدا بالكابتن نزار الشكيلي «تونسي» مدرب منتخبنا الوطني سابقا إلى القول لنا في مناسبة ما بأن صادق يستطيع أن يلعب في أي دوري أوروبي.
} عندما استقطب الاتحاد الياباني للكرة الطائرة المدير الفني الفرنسي «فليب بلان» لإدارة وقيادة منتخب رجال اليابان، بدأ اليابانيون يقطفون الثمار، وحصلوا على المركز الثالث وبرونزية الأمم، ولقب آسيا في نسخته 22 في إيران.. عندما يفرض التخطيط نفسه، وتكون الرؤى والأهداف واضحة، فإنك ستصل إلى مبتغاك عاجلا أو آجلا، أما بغير ذلك فلن تطول بلح الشام ولا عنب اليمن.
} ينتظر دولي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ونادي النصر سابقا الكابتن عبد النبي خليل دعاء أسرة الكرة الطائرة له بالشفاء العاجل والصحة والعافية بعد تعرضه لحادث تصادم سير خلال وجوده في الخارج نتج عنه إصابته بإصابات مختلفة في أنحاء جسمه وكسور، فلا تنسوه من صالح الدعاء.
} نمني النفس بأن تكون مشاركة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة «هانغجو» الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر القادم المشاركة إيجابية، وأن يسجل رفاق الكابتن ناصر عنان نتيجة ترسم ابتسامة عريضة على محيا أسرة الكرة الطائرة، وتأخذ تصنيفنا الآسيوي والعالمي خطوة إلى الأمام.
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