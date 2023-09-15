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وجاهة غير مجانية

9/15/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) . ‭ ‬لفت‭ ‬نظري‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬التبرع‭ ‬المالي‭ ‬السخي‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبدالله‭ ‬الشاهين‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخبه‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬المتأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬لاقى‭ ‬ذلك‭ ‬إطراء‭ ‬من‭ ‬الوسط‭ ‬الكروي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الشقيقة؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬التبرع‭ ‬في‭ ‬غالبيته‭ ‬من‭ ‬جيبه‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التبرع‭ ‬لرفع‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين‭.‬

. ‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كرجل‭ ‬أعمال‭ -‬حباه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬خيره‭- ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬لرئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للوجاهة،‭ ‬وانما‭ ‬لخدمة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬وحين‭ ‬يأتي‭ ‬التبرع‭ ‬من‭ ‬ماله‭ ‬الخاص‭ ‬فهو‭ ‬له‭ ‬صدى‭ ‬طيب،‭ ‬يؤكد‭ ‬به‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬للتكسب‭ ‬أو‭ ‬التسوح‭ ‬او‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وجاهة‮»‬،‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاندية‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬العربية‭ ‬الواسعة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يدفعون‭ ‬‮«‬مليما‭ ‬واحدًا‮»‬‭.‬

‭ ‬يوجد‭ ‬من‭ ‬يشابه‭ ‬‮«‬الشاهين‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأندية،‭ ‬ولكن‭ ‬هؤلاء‭ ‬قلة‭ ‬قليلة‭ ‬جدا؛‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬تعتمد‭ ‬اساسا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬استثمارات‭ ‬خاصة،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬يتحصلون‭ ‬على‭ ‬الوجاهة‭ ‬من‭ ‬تواجدهم‭ ‬الاداري‭ ‬‮«‬أصحاب‭ ‬المخابي‭ ‬الفاضية‮»‬‭ ‬فليس‭ ‬أمامهم‭ ‬سوى‭ ‬التباكي‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬الموازنة‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬أنشطة‭ ‬ناديه‭ ‬وعليهم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يشحتوا‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭.‬

. ‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬الساحة‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭ ‬الشاهين،‭ ‬ولكنها‭ ‬من‭ ‬النوادر،‭ ‬فالمتعارف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يتسابقون‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬تمنحهم‭ ‬الشهرة‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬مستعدين‭ ‬للدفع‭ ‬من‭ ‬مالهم‭ ‬الخاص‭ ‬لأنديتهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬الشدة‭ ‬والرخاء‮»‬،‭ ‬فالمكتسبات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬يتحصلون‭ ‬عليها‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬أن‭ ‬يتحولوا‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬شحاتين‮»‬‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬لأنشطة‭ ‬أنديتهم‭ ‬التنافسية‭.‬

. ‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬‮«‬لو‭ ‬خليت‭ ‬خربت‮»‬،‭ ‬فشخصيا‭ ‬أعرف‭ ‬ان‭ ‬ساحتنا‭ ‬المحلية؛‭ ‬وحتى‭ ‬الخليجية،‭ ‬وجدت‭ ‬أنديتها‭ ‬رؤساء‭ ‬‮«‬دفيعة‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬أصابع‭ ‬اليد‭ ‬الواحدة،‭ ‬وكان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬استثنائي‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬من‭ ‬جيوبهم‭ ‬الخاصة‭ ‬مكنت‭ ‬أنديتهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬محلية،‭ ‬وبالذات‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تنعش‭ ‬موازنة‭ ‬الأندية‭.‬

. ‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬حال‭.. ‬إن‭ ‬من‭ ‬يطمحون‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬القيادية‭ ‬بالاتحادات‭ ‬والاندية‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬جيبهم‭ ‬الخاص؛‭ ‬وبالذات‭ ‬حين‭ ‬يتطلب‭ ‬الامر‭ ‬ذلك،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬شرفيا‭ ‬فقط،‭ ‬‮«‬فالوجاهة‮»‬‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬‮«‬ثمن‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬اقتضى‭ ‬الوضع‭ ‬تفصيل‭ ‬قوانين‭ ‬للوصول؛‭ ‬مقيسة‭ ‬على‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬الدفع،‭ ‬او‭ ‬استقطاب‭ ‬شركات‭ ‬أو‭ ‬شخصيات‭ ‬داعمة‭.‬

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