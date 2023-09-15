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الاتفاقية الشاملة.. الاقتصاد حاضرا

9/15/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاءت‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لواشنطن،‭ ‬والاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تأكيدا‭ ‬وتعزيزا‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثنائية،‭ ‬وعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية،‭ ‬وتطورها‭ ‬وتقدمها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬

وبجانب‭ ‬الأمور‭ ‬الأمنية‭ ‬والدفاعية‭ ‬الحيوية،‭ ‬التي‭ ‬تناولتها‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وتطرقت‭ ‬إليها،‭ ‬وأكدت‭ ‬عليها‭.. ‬هناك‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يستحق‭ ‬الاهتمام‭ ‬والتركيز،‭ ‬وهو‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشأن‭ ‬الاقتصادي‭.. ‬حيث‭ ‬ستؤدي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬كما‭ ‬ستفتح‭ ‬مجالا‭ ‬أوسع‭ ‬لتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي،‭ ‬بجانب‭ ‬تعزيز‭ ‬استقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال،‭ ‬وخلق‭ ‬الوظائف‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتصدير‭ ‬منتجاتها‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭.. ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬بالأمس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الإيجاز‭ ‬الصحفي‭ ‬لنائب‭ ‬مساعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬حول‭ ‬الاتفاقية‭.. ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شريكًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬قيّمًا،‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬اتفاق‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭.. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تضاعفت‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬780‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬انتباهي‭ ‬التأكيد‭ ‬الأمريكي‭ ‬بشأن‭ ‬التزم‭ ‬الجانبين‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬باستكشاف‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المفاعلات‭ ‬النووية‭ ‬المحمولة‭ ‬الصغيرة‭ ‬المتقدمة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطبيق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الحيوي‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لمجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬الإيجابية‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭. ‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬الشيء‭ ‬بالشيء‭ ‬يذكر‭.. ‬فقد‭ ‬تابعنا‭ ‬بالأمس‭ ‬خبر‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فائضاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬بميزان‭ ‬المدفوعات‭ ‬الدولي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬597‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.. ‬وللمواطن‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات‮»‬،‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬أصبحت‭ ‬تصدر‭ ‬سلعاً‭ ‬وخدمات‭ ‬ورأس‭ ‬مال‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تستورد‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجنب‭ ‬الدولة‭ ‬اقتراض‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬للدفع‭ ‬مقابل‭ ‬وارداتها‭.. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬لها‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬كافياً‭ ‬لتمويل‭ ‬إنتاجها‭ ‬المحلي‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجهود‭ ‬البحرينية‭ ‬الشاملة،‭ ‬برعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭.. ‬تمضي‭ ‬في‭ ‬مسارها‭ ‬السليم‭ ‬والمثمر،‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.‬

ختاما‭.. ‬ومما‭ ‬أسعد‭ ‬وأفرح‭ ‬وأبهج‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة،‭ ‬التي‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬والحضور‭ ‬المتميز‭ ‬لسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭- ‬في‭ ‬حضوره‭ ‬وحديثه‭.. ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الناس‭ ‬تتداول‭ ‬بحب‭ ‬وإخلاص‭ ‬صورة‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬عبارة‭: ‬‮«‬سلمان‭ ‬العز‭.. ‬خطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬ومشرقة،‭ ‬يضعها‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭.. ‬والعالم‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

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