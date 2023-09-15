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هل قام صناع ((صراع العروش)) بالاقتباس من المسلسل السوري ((الكواسر))؟

9/15/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شكك‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بقيام‭ ‬صناع‭ ‬مسلسل‭ ‬الفنتازيا‭ ‬‮«‬صراع‭ ‬العروش‮»‬‭ ‬بالاقتباس‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬الكواسر‮»‬،‭ ‬متكئين‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬تشابه‭ ‬في‭ ‬الشخصيات‭ ‬ومجرى‭ ‬الأحداث‭. ‬وتداولوا‭ ‬صورا‭ ‬للفنان‭ ‬السوري‭ ‬سلوم‭ ‬حداد،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بدوره‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬شقيف‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكواسر‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنان‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوسون‭ ‬موموا،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬‮«‬كال‭ ‬دروغو‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬صراع‭ ‬العروش‮»‬،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تشابه‭ ‬في‭ ‬الشخصيتين‭. ‬كما‭ ‬تداولوا‭ ‬صورا‭ ‬تقارن‭ ‬بين‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬سوزان‭ ‬نجم‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬‮«‬سلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكواسر‮»‬‭ ‬والفنانة‭ ‬البريطانية‭ ‬إميليا‭ ‬كلارك،‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬دور‭ ‬‮«‬دانيريس‭ ‬تارغارين‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬صراع‭ ‬العروش‮»‬‭. ‬وبرروا‭ ‬أن‭ ‬التشابه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬سلوم‮»‬‭ ‬و«موموا‮»‬‭ ‬ظهرا‭ ‬بذات‭ ‬الشخصية،‭ ‬أي‭ ‬كزعيمي‭ ‬قبيلة‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬سوى‭ ‬التوحش‭ ‬والهمجية،‭ ‬بينما‭ ‬تشابهت‭ ‬قصة‭ ‬زوجة‭ ‬‮«‬دروغو‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬جمع‭ ‬جيش‭ ‬واستعادة‭ ‬العرش‭ ‬الجديد‭ ‬وتقوم‭ ‬بقتل‭ ‬زوجها،‭ ‬وبين‭ ‬‮«‬سلافة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتحول‭ ‬من‭ ‬حبيبة‭ ‬‮«‬شقيف‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬خصم‭ ‬وزوجة‭ ‬عدوّه،‭ ‬الذي‭ ‬سيقتله‭ ‬في‭ ‬النهاية‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬صراع‭ ‬العروش‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬لعبة‭ ‬العروش‮»‬‭ ‬للكاتب‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬جورج‭ ‬آر‭.‬آر‭ ‬مارتن‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬عام‭ ‬1996‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬بث‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الكواسر‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الجوارح‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬دبي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998‭.‬

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