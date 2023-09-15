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فريق طبي ينهي تجربة ناجحة لزراعة كلية ((خنزير)) بجسم إنسان

9/15/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬أمريكي‭ ‬نجاحًا‭ ‬وصف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تاريخي‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬تجربة‭ ‬زراعة‭ ‬كلية‭ ‬خنزير‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬إنسان،‭ ‬واستمرت‭ ‬بالعمل‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬وأعلن‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬انتهاء‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬مجموعة‭ ‬جراحين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬واستمرت‭ ‬شهرين،‭ ‬لتعمل‭ ‬كلية‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬رجل‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬موت‭ ‬دماغي،‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬التجربة‭ ‬انتهت‭ ‬بنجاح‭ ‬‮«‬كبير‭ ‬وقياسي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الأطباء‭ ‬لتجربتها‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬أعاد‭ ‬جثة‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬للتجربة‭ ‬إلى‭ ‬أسرته،‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬أنجح‭ ‬عملية‭ ‬زراعة‭ ‬لكلية‭ ‬خنزير‭ ‬معدلة‭ ‬وراثيًّا‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬لانغون‭ ‬لزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬روبرت‭ ‬مونتغمري‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬والارتياح‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يمنحنا‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المحاولات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مونتغمري‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬زراعة‭ ‬أعضاء‭ ‬الحيوان‭ ‬داخل‭ ‬جسد‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية،‭ ‬لمواجهة‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار،‭ ‬يحتاج‭ ‬أغلبهم‭ ‬إلى‭ ‬كلى،‭ ‬وربما‭ ‬يموت‭ ‬الآلاف‭ ‬منهم‭ ‬وهم‭ ‬ينتظرون‭.‬

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