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اليونسكو لم تدرج البندقية في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

9/15/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬لجنة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬يونسكو‭) ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬مدينة‭ ‬البندقية‭ ‬الإيطالية‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬المهدد‭ ‬بالخطر،‭ ‬خلافاً‭ ‬لما‭ ‬أوصى‭ ‬به‭ ‬خبراء‭ ‬المنظمة‭. ‬وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬لليونسكو‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ -‬التي‭ ‬تضم‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬تمثّل‭ ‬الدول‭ ‬الـ195‭ ‬الموقّعة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭- ‬اتخذت‭ ‬قراراً‭ ‬بعدم‭ ‬إدراج‭ ‬البندقية‭ ‬وبحيرتها‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬المهدد‭ ‬بالخطر‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬التقدم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬استحداث‭ ‬نظام‭ ‬لإدارة‭ ‬تدفقات‭ ‬الزوار‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭. ‬فبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مناقشة‭ ‬لجنة‭ ‬التراث‭ ‬وضع‭ ‬البندقية،‭ ‬قررت‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التجربة،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ضريبة‭ ‬قدرها‭ ‬خمسة‭ ‬يوروهات‭ ‬على‭ ‬السياح‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الإيطالية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬جراء‭ ‬موجات‭ ‬السياحة‭ ‬الجماعية‭. ‬والهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬البندقية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬هو‭ ‬ثني‭ ‬الزوار‭ ‬الوافدين‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬عن‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬ازدحام‭ ‬المدينة‭ ‬المشهورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بأعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬وجسورها‭ ‬وقنواتها‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ستشمل‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬التي‭ ‬تُدفع‭ ‬حصراً‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬يكون‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬أعلى،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬عطلات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المطولة‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭. ‬وفور‭ ‬إعلان‭ ‬اليونسكو‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬البندقية‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬المهدد‭ ‬بالخطر‭ ‬سارع‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الإيطالي‭ ‬جينارو‭ ‬سانجوليانو‭ ‬إلى‭ ‬إبداء‭ ‬ارتياحه‭ ‬‮«‬لانتصار‭ ‬إيطاليا‭ ‬والمنطق‭ ‬السليم‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البندقية‭ ‬لم‭ ‬تصبح‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬عن‭ ‬التصنيف‭ ‬السلبي،‭ ‬إذ‭ ‬‮«‬كررت‭ ‬اللجنة‭ ‬مخاوفها‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬يتعين‭ ‬مواجهتها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬بشكل‭ ‬سليم،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسياحة‭ ‬الجماعية‭ ‬ومشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬وبالتغيّر‭ ‬المناخي‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‮»‬‭. ‬

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