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مسح عالمي: أكثر من تلثي سكان الأرض يفضلون الطاقة الشمسية

9/15/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهر‭ ‬مسح‭ ‬عالمي‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬يفضلون‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أمثال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬يفضلون‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬وأجرت‭ ‬الاستطلاع‭ ‬شركة‭ ‬جلوكاليتيز‭ ‬للأبحاث‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمتين‭ ‬مدافعتين‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬هما‭ (‬جلوبال‭ ‬سيتزن‭) ‬ومبادرة‭ ‬معاهدة‭ ‬عدم‭ ‬انتشار‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬واستند‭ ‬إلى‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬دولة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬ويونيو‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬أستراليا‭ ‬والبرازيل‭ ‬والصين‭ ‬والهند‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ووجد‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أن‭ ‬68‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يفضلون‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬يليها‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬بنسبة‭ ‬54‭ ‬بالمائة‭ ‬ثم‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرومائية‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭ ‬بالمائة‭. ‬وجاءت‭ ‬رابعا‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭ ‬بالمائة‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬14‭ ‬بالمائة‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬إنهم‭ ‬يفضلون‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬وتعزز‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬استطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬أخرى‭ ‬تظهر‭ ‬دعما‭ ‬قويا‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ووجدت‭ ‬أحدث‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬للبارومتر‭ ‬الأوروبي‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬أن‭ ‬85‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأوروبيين‭ ‬يؤيدون‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬مثل‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭.‬

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