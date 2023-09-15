مسح عالمي: أكثر من تلثي سكان الأرض يفضلون الطاقة الشمسية

ووجد‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أن‭ ‬68‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬يفضلون‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬يليها‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬بنسبة‭ ‬54‭ ‬بالمائة‭ ‬ثم‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهرومائية‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭ ‬بالمائة‭. ‬وجاءت‭ ‬رابعا‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭ ‬بالمائة‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬14‭ ‬بالمائة‭ ‬فحسب‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬إنهم‭ ‬يفضلون‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬وتعزز‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬استطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬أخرى‭ ‬تظهر‭ ‬دعما‭ ‬قويا‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ووجدت‭ ‬أحدث‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬للبارومتر‭ ‬الأوروبي‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬يونيو‭ ‬أن‭ ‬85‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأوروبيين‭ ‬يؤيدون‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬مثل‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭.‬