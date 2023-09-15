مسح عالمي: أكثر من تلثي سكان الأرض يفضلون الطاقة الشمسية

مسح عالمي: أكثر من تلثي سكان الأرض يفضلون الطاقة الشمسية
التاريخ
9/15/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهر مسح عالمي أن أكثر من ثلثي سكان العالم يفضلون الطاقة الشمسية، أي أكثر من خمسة أمثال عدد من يفضلون الوقود الأحفوري. وأجرت الاستطلاع شركة جلوكاليتيز للأبحاث بالتعاون مع منظمتين مدافعتين عن البيئة هما (جلوبال سيتزن) ومبادرة معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري. واستند إلى مقابلات مع أكثر من 21 ألف شخص في 21 دولة ما بين يناير ويونيو. ومن بين تلك الدول أستراليا والبرازيل والصين والهند وإيطاليا والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.
ووجد الاستطلاع أن 68 بالمائة من المشاركين يفضلون الطاقة الشمسية يليها طاقة الرياح بنسبة 54 بالمائة ثم الطاقة الكهرومائية بنسبة 35 بالمائة. وجاءت رابعا الطاقة النووية بنسبة 24 بالمائة بينما قال 14 بالمائة فحسب من المشاركين إنهم يفضلون الوقود الأحفوري. وتعزز تلك النتائج استطلاعات رأي أخرى تظهر دعما قويا لمصادر الطاقة المتجددة في أوروبا والولايات المتحدة. ووجدت أحدث الاستطلاعات للبارومتر الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي في الفترة من مايو إلى يونيو أن 85 بالمائة من الأوروبيين يؤيدون «الاستثمار على نطاق واسع» في الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
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