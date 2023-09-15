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أسبوع الموضة في لندن ينطلق وسط رهان على طاقة المصممين الشباب

9/15/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستقطب‭ ‬لندن‭ ‬أوساط‭ ‬الموضة‭ ‬والمهتمين‭ ‬بها‭ ‬طوال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬وتشهد‭ ‬عروضها‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬أمس‭ ‬وتأتي‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬نيويورك‭ ‬مشاركة‭ ‬دور‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬‮«‬بوربوري‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تُفسِح‭ ‬لمصممين‭ ‬شباب‭ ‬قد‭ ‬يصنعون‭ ‬موضة‭ ‬المستقبل‭. ‬

وأدت‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬وأيام‭ ‬الحداد‭ ‬الوطني‭ ‬العشرة‭ ‬التي‭ ‬تَلَتها،‭ ‬إلى‭ ‬حجب‭ ‬الاهتمام‭ ‬عن‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬بضجة‭ ‬أكبر‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬كوفيد‭. ‬أما‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬فمن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مصمماً‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلاتهم‭ ‬لربيع‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬وصيفها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التقديمية‭.
‬وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬مجلس‭ ‬الموضة‭ ‬البريطاني‭ ‬كارولين‭ ‬راش‭ ‬‮«‬سنحظى‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام‭ ‬مثيرة‭ ‬وحافلة‭ ‬بالابتكار‮»‬‭. ‬

وأقيم‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أول‭ ‬العروض،‭ ‬وكان‭ ‬لتشكيلة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬إل‭ ‬جاردينو‮»‬‭ (‬أي‭ ‬‮«‬الحديقة‮»‬‭) ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬بول‭ ‬كوستيلو‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬مخضرمي‭ ‬الأسبوع‭ ‬اللندني،‭ ‬وكان‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭ ‬المصمم‭ ‬المفضّل‭ ‬للأميرة‭ ‬ديانا‭.

ومهّدت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوغ‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بإقامتها‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أمسية‭ ‬احتفالية‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬البريطانيين،‭ ‬وتمحورت‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬رقص‭ ‬ومسرح‭ ‬وموسيقى‭ ‬بوب،‭ ‬من‭ ‬شكسبير‭ ‬إلى‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬ستورمزي‭. ‬وأقيم‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬كارا‭ ‬ديليفين‭ ‬وكيت‭ ‬موس‭.
‬ويقيم‭ ‬متحف‭ ‬‮«‬ديزاين‭ ‬ميوزيوم‮»‬‭ ‬للتصميم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬معرضاً‭ ‬يُفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬يتمحور‭ ‬على‭ ‬مصممي‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬جِن‮»‬‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬أضفت‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتشكيلاتهم‭ ‬طاقة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الموضة‭. ‬ويتضمن‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬متمردة‭: ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الموضة‭ ‬اللندنية‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬تصميم‭ ‬دخل‭ ‬بعضها‭ ‬تاريخ‭ ‬الثقافة‭ ‬الشعبية‭.
‬ويستفيد‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مصمماً‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬جِن‮»‬،‭ ‬تخرّج‭ ‬معظمهم‭ ‬لتوّهم‭ ‬من‭ ‬المدرسة،‭ ‬لكنهم‭ ‬توصلوا‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬ملابس‭ ‬لبعض‭ ‬أكبر‭ ‬النجوم‭ ‬راهناً‭. ‬وارتدت‭ ‬المغنية‭ ‬دوا‭ ‬ليبا‭ ‬تصاميم‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ماشا‭ ‬بوبوفا‭. ‬أما‭ ‬الممثلة‭ ‬زِندايا‭ ‬فأعجبتها‭ ‬أعمال‭ ‬دي‭ ‬بيتسا‭. ‬

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