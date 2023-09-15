أمسية شعرية في كانو الثقافي

واستهل‭ ‬المحرقي‭ ‬الأمسية‭ ‬بقراءة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬التي‭ ‬تتكلم‭ ‬عن‭ ‬الشوق‭ ‬للأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الصغر‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬كلما‭ ‬مر‭ ‬سرب‭ ‬انتظرنا‭ ‬الاخر،‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬حبل‭ ‬الوهم،‭ ‬يربط‭ ‬قائدهم‭ ‬بالجبل‭ ‬والنهر‭ ‬والغابة‭ ‬ربما‭ ‬يرونها‭ ‬بعيون‭ ‬طائرة،‭ ‬وقلوب‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬هواء‭ ‬الرجال،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬آخرهم‭ ‬وكذا‭ ‬اولهم،‭ ‬كان‭ ‬تأويل‭ ‬الرحلة‭ ‬لأطفال‭ ‬مثلنا،‭ ‬عصيا‭ ‬نجلس‭ ‬ساعات‭ ‬فوق‭ ‬مرتفع‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬ننتظر‭ ‬الاسراب‭ ‬تمر‭ ‬وننتظر‭ ‬الاسرار‭ ‬تتكشف،‭ ‬وتزيدها‭ ‬غموضا‭ ‬أسرار‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬هدف‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نراه‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬قصيدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬المساكين‮»‬‭ ‬سرد‭ ‬المحرقي‭ ‬كلماتها‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬ذكرتني‭ ‬بضحايا‭ ‬الزلازل،‭ ‬وكيف‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬غبار‭ ‬الكارثة‭ ‬هي‭ ‬أيضا‭ ‬كانت‭ ‬مدثرة‭ ‬بثوب‭ ‬الغبار‮»‬‭. ‬

في‭ ‬ختام‭ ‬الأمسية‭ ‬تحدث‭ ‬الشاعر‭ ‬عن‭ ‬تأثر‭ ‬كلماته‭ ‬بالفنون‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية،‭ ‬والأعمال‭ ‬المسرحية‭ ‬والنصوص‭ ‬الاجنبية،‭ ‬كما‭ ‬وصف‭ ‬المحرقي‭ ‬تجسيد‭ ‬الكلمات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬القيمة‭ ‬وعن‭ ‬زيارته‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬معارض‭ ‬الفنون‭ ‬في‭ ‬برلين‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الأمسية‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الشاعر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭.‬