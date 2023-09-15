Saturday, 16 September 2023 04:08 GMT

أمسية شعرية في كانو الثقافي

9/15/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬أمسياته‭ ‬الشعرية‭ ‬المبهجة‭ ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬فعالياته‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬نظم‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬أمسية‭ ‬شعرية‭ ‬جماهيرية‭ ‬للشاعر‭ ‬والأديب‭ ‬يعقوب‭ ‬المحرقي،‭ ‬وأدار‭ ‬الأمسية‭ ‬الإعلامي‭ ‬ناصر‭ ‬العمري،‭ ‬وقد‭ ‬استهل‭ ‬العمري‭ ‬الأمسية‭ ‬بكلمات‭ ‬عرف‭ ‬بها‭ ‬الشاعر‭ ‬المخضرم‭ ‬وخبرته‭ ‬الممتدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشعر،‭ ‬والكتابة،‭ ‬والترجمة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬والفرنسية،‭ ‬والانجليزية‭. ‬

واستهل‭ ‬المحرقي‭ ‬الأمسية‭ ‬بقراءة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬التي‭ ‬تتكلم‭ ‬عن‭ ‬الشوق‭ ‬للأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الصغر‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬كلما‭ ‬مر‭ ‬سرب‭ ‬انتظرنا‭ ‬الاخر،‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬حبل‭ ‬الوهم،‭ ‬يربط‭ ‬قائدهم‭ ‬بالجبل‭ ‬والنهر‭ ‬والغابة‭ ‬ربما‭ ‬يرونها‭ ‬بعيون‭ ‬طائرة،‭ ‬وقلوب‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬هواء‭ ‬الرجال،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬آخرهم‭ ‬وكذا‭ ‬اولهم،‭ ‬كان‭ ‬تأويل‭ ‬الرحلة‭ ‬لأطفال‭ ‬مثلنا،‭ ‬عصيا‭ ‬نجلس‭ ‬ساعات‭ ‬فوق‭ ‬مرتفع‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬ننتظر‭ ‬الاسراب‭ ‬تمر‭ ‬وننتظر‭ ‬الاسرار‭ ‬تتكشف،‭ ‬وتزيدها‭ ‬غموضا‭ ‬أسرار‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬هدف‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نراه‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬قصيدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬المساكين‮»‬‭ ‬سرد‭ ‬المحرقي‭ ‬كلماتها‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬ذكرتني‭ ‬بضحايا‭ ‬الزلازل،‭ ‬وكيف‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬غبار‭ ‬الكارثة‭ ‬هي‭ ‬أيضا‭ ‬كانت‭ ‬مدثرة‭ ‬بثوب‭ ‬الغبار‮»‬‭. ‬

في‭ ‬ختام‭ ‬الأمسية‭ ‬تحدث‭ ‬الشاعر‭ ‬عن‭ ‬تأثر‭ ‬كلماته‭ ‬بالفنون‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية،‭ ‬والأعمال‭ ‬المسرحية‭ ‬والنصوص‭ ‬الاجنبية،‭ ‬كما‭ ‬وصف‭ ‬المحرقي‭ ‬تجسيد‭ ‬الكلمات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬القيمة‭ ‬وعن‭ ‬زيارته‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬معارض‭ ‬الفنون‭ ‬في‭ ‬برلين‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الأمسية‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الشاعر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭.‬

MENAFN15092023000055011008ID1107079123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث