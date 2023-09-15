سان جرمان يوافق على مشاركة لي كانغ-إين في آسياد هانغجو

سان جرمان يوافق على مشاركة لي كانغ-إين في آسياد هانغجو
التاريخ
9/15/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيئول -أ ف ب: وافق باريس سان جرمان الفرنسي على انضمام لاعب وسطه الهجومي لي كانغ-إين إلى منتخب كوريا الجنوبية، للمشاركة في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية بدءاً من الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلن اتحاد بلاده أمس.
وكان مدرب كوريا الجنوبية هوانغ سون-هونغ عبّر الخميس عن إحباطه، لعدم إيضاح بطل فرنسا ما إذا كان لي سيشارك في ألعاب هانغجو من عدمه. انضمّ لاعب الوسط الهجومي البالغ 22 عاماً إلى سان جرمان مقابل 22 مليون دولار هذا الصيف من ريال مايوركا الإسباني، لكنه غاب الشهر الماضي لإصابة بفخذه تعافى منها راهناً.
قال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان: «بعد مناقشات، توصل سان جرمان والاتحاد الكوري الجنوبي إلى اتفاق ليل 14 سبتمبر بأن لي كانغ-إين سيكون متاحاً للعب مع كوريا الجنوبية بعد مباراة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا». تابع: «من المقرّر أن يغادر لي فرنسا الأربعاء إلى هانغجو الصينية، للانضمام إلى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم المشارك في الألعاب الآسيوية».
وكان النجم سون هيونغ-مين قاد كوريا الجنوبية إلى ذهبية 2018، بيد ان مهاجم توتنهام الإنجليزي سيغيب هذه المرّة، ما يضع المزيد من الحمل على لي.
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