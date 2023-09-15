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سان جرمان يوافق على مشاركة لي كانغ-إين في آسياد هانغجو

9/15/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيئول‭ -‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬وافق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الهجومي‭ ‬لي‭ ‬كانغ‭-‬إين‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬بلاده‭ ‬أمس‭.‬

وكان‭ ‬مدرب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬هوانغ‭ ‬سون‭-‬هونغ‭ ‬عبّر‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬إحباطه،‭ ‬لعدم‭ ‬إيضاح‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬هانغجو‭ ‬من‭ ‬عدمه‭. ‬انضمّ‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهجومي‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مقابل‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬الإسباني،‭ ‬لكنه‭ ‬غاب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬لإصابة‭ ‬بفخذه‭ ‬تعافى‭ ‬منها‭ ‬راهناً‭.‬

قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬مناقشات،‭ ‬توصل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬والاتحاد‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ليل‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬بأن‭ ‬لي‭ ‬كانغ‭-‬إين‭ ‬سيكون‭ ‬متاحاً‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬تابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬لي‭ ‬فرنسا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬النجم‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬قاد‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬ذهبية‭ ‬2018،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬مهاجم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سيغيب‭ ‬هذه‭ ‬المرّة،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬على‭ ‬لي‭.‬


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