منتخب إسبانيا للسيدات يستمر في ورطته

منتخب إسبانيا للسيدات يستمر في ورطته
التاريخ
9/15/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد - أ ف ب: واصلت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات في كرة القدم تجاهل الدعوات للالتحاق بالفريق الأحمر وذلك في ظل استمرار مطالبتهن بإحداث تغييرات اضافية في اتحاد اللعبة، عقب حادثة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس ولاعبة الوسط جيني هيرموسو، بحسب ما كشف مصدر قريب من اتحاد اللعبة أمس.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس: «لن يحضروا» قبل ساعات فقط من إعلان المدربة الجديدة مونتسي تومي تشكيلتها لمباراتي دوري الأمم الاوروبية ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري. وتعيش الكرة الاسبانية حالة من الاضطراب منذ قيام روبياليس بتقبيل هيرموسو على شفتيها تحت انظار العالم بأسره، خلال حفل التتويج الذي تلا فوز إسبانيا على انكلترا في النهائي في 20 أغسطس الماضي.
وصدرت الشهر الماضي رسالة موقعة من 81 لاعبة إسبانية، من بينهن 23 لاعبة متوجة بلقب كأس العالم، تفيد بامتناعهن عن اللعب للمنتخب الوطني دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد. ومذاك الحين قدّم روبياليس استقالته في حين أقال اتحاد اللعبة المدرب المثير للجدل خورخي فيلدا من منتخب السيدات لتحلّ مكانه مساعدته تومي، مقدما ايضا تعهدا بالمزيد من الاصلاحات. وقالت وسائل اعلام اسبانية انّ اللاعبات قد تصدرن في وقت لاحق من أمس الجمعة بيانا يوضحن فيه التغييرات التي يطالبهن بها قبل العودة إلى أرض الملعب.
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