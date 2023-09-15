منتخب إسبانيا للسيدات يستمر في ورطته

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يحضروا‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬المدربة‭ ‬الجديدة‭ ‬مونتسي‭ ‬تومي‭ ‬تشكيلتها‭ ‬لمباراتي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية‭ ‬ضد‭ ‬السويد‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬و26‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬وتعيش‭ ‬الكرة‭ ‬الاسبانية‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬روبياليس‭ ‬بتقبيل‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬تحت‭ ‬انظار‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬الذي‭ ‬تلا‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬انكلترا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وصدرت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬رسالة‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬81‭ ‬لاعبة‭ ‬إسبانية،‭ ‬من‭ ‬بينهن‭ ‬23‭ ‬لاعبة‭ ‬متوجة‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬تفيد‭ ‬بامتناعهن‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬دون‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭. ‬ومذاك‭ ‬الحين‭ ‬قدّم‭ ‬روبياليس‭ ‬استقالته‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقال‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المدرب‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬لتحلّ‭ ‬مكانه‭ ‬مساعدته‭ ‬تومي،‭ ‬مقدما‭ ‬ايضا‭ ‬تعهدا‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الاصلاحات‭. ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬اسبانية‭ ‬انّ‭ ‬اللاعبات‭ ‬قد‭ ‬تصدرن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بيانا‭ ‬يوضحن‭ ‬فيه‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬يطالبهن‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬







