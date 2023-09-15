Saturday, 16 September 2023 04:08 GMT

منتخب إسبانيا للسيدات يستمر في ورطته

9/15/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬واصلت‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تجاهل‭ ‬الدعوات‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬مطالبتهن‭ ‬بإحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬اضافية‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة،‭ ‬عقب‭ ‬حادثة‭ ‬قبلة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬ولاعبة‭ ‬الوسط‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬أمس‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يحضروا‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬المدربة‭ ‬الجديدة‭ ‬مونتسي‭ ‬تومي‭ ‬تشكيلتها‭ ‬لمباراتي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الاوروبية‭ ‬ضد‭ ‬السويد‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬و26‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬وتعيش‭ ‬الكرة‭ ‬الاسبانية‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬منذ‭ ‬قيام‭ ‬روبياليس‭ ‬بتقبيل‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬تحت‭ ‬انظار‭ ‬العالم‭ ‬بأسره،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬الذي‭ ‬تلا‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬انكلترا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وصدرت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬رسالة‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬81‭ ‬لاعبة‭ ‬إسبانية،‭ ‬من‭ ‬بينهن‭ ‬23‭ ‬لاعبة‭ ‬متوجة‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬تفيد‭ ‬بامتناعهن‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬دون‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭. ‬ومذاك‭ ‬الحين‭ ‬قدّم‭ ‬روبياليس‭ ‬استقالته‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقال‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المدرب‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬لتحلّ‭ ‬مكانه‭ ‬مساعدته‭ ‬تومي،‭ ‬مقدما‭ ‬ايضا‭ ‬تعهدا‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الاصلاحات‭. ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬اسبانية‭ ‬انّ‭ ‬اللاعبات‭ ‬قد‭ ‬تصدرن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بيانا‭ ‬يوضحن‭ ‬فيه‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬يطالبهن‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭.‬



MENAFN15092023000055011008ID1107079121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث