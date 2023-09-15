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مانشستر يونايتد وتشلسي لوقف النزيف وسيتي لمواصلة تربعه على الصدارة

9/15/2023 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مانشستر‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يواجه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتشلسي‭ ‬ضرورة‭ ‬الفوز‭ ‬عندما‭ ‬يستأنفان‭ ‬مبارياتهما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬العطلة‭ ‬الدولية‭ ‬بمواجهة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬برايتون‭ ‬وبورنموث‭ ‬تواليًا‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ان‭ ‬يواصل‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لكنه‭ ‬يصطدم‭ ‬بعقبة‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭. ‬ويمني‭ ‬توتنهام‭ ‬وليفربول‭ ‬وأرسنال‭ ‬النفس‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬عروضهم‭ ‬الثابتة‭ ‬حيث‭ ‬حققوا‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬ممكنة،‭ ‬ويملكون‭ ‬فرصة‭ ‬الانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الجيد‭ ‬على‭ ‬ارضه‭.‬

أدت‭ ‬الخسارتان‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬وأرسنال‭ ‬إلى‭ ‬ابتعاد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬في‭ ‬صفعة‭ ‬مبكرة‭ ‬لآماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يبحث‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬وفاز‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم،‭ ‬لكنها‭ ‬ستكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬فوزه‭. ‬وعانى‭ ‬يونايتد‭ ‬الأمرَّين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخرج‭ ‬منتصرًا‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬ونوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬ويواجه‭ ‬اختبارًا‭ ‬لا‭ ‬يُستهان‭ ‬به‭ ‬امام‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭.‬

وتخطى‭ ‬برايتون‭ ‬بيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬نجومه‭ ‬خلال‭ ‬الصيف،‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬اربع‭ ‬مباريات،‭ ‬علمًا‭ ‬انّه‭ ‬سجّل‭ ‬اهدافًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬ناد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬12‭). ‬ويعوّل‭ ‬مدرب‭ ‬يونايتد‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬على‭ ‬الوافدين‭ ‬الجديدين‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ ‬والدنماركي‭ ‬الشاب‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬للدفع‭ ‬بالفريق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬محنته‭ ‬الحالية،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬هويلوند‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬أرسنال‭ ‬قبل‭ ‬العطلة‭ ‬الدولية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬أمرابط‭ ‬بعد‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬من‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الايطالي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تصدره‭ ‬قائمة‭ ‬الاندية‭ ‬الاكثر‭ ‬إنفاقا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬فإنّ‭ ‬تشلسي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬فاز‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬أربع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وأنفق‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬قرابة‭ ‬1‭.‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بلاعبين‭ ‬جدد‭ ‬منذ‭ ‬دخول‭ ‬كونسورتيوم‭ ‬يتقدّمه‭ ‬الأمريكي‭ ‬تود‭ ‬بويلي‭. ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬والمأمول‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماهيره،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬بهدف‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬بعدما‭ ‬احتل‭ ‬تشلسي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الأسوأ‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بعيدة،‭ ‬لكنّ‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬ظلّ‭ ‬يتمسك‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الطويل‭ ‬الامد‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬الشبان‭ ‬بهدف‭ ‬حصد‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭. ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بورنموث‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬أندوني‭ ‬إيراولا‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬سيدق‭ ‬أجراس‭ ‬إنذار‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭.‬

وسيعود‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عامًا،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الدعم‭ ‬السعودي،‭ ‬عاني‭ ‬‮»‬ماغبايز‮«‬‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬ضعيفة‭. ‬وخسر‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬إيدي‭ ‬هاو‭ ‬ثلاثا‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬الاولى،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬قلّل‭ ‬من‭ ‬فرصه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭. ‬لكنّ‭ ‬هاو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تعليل‭ ‬انطلاقته‭ ‬الضعيفة‭ ‬بقوة‭ ‬المواجهات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬امام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬وليفربول‭ ‬وبرايتون،‭ ‬لكنه‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬ضد‭ ‬برنتفورد‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬وتلافي‭ ‬اي‭ ‬ضجيج‭ ‬مبكر‭ ‬قد‭ ‬يعرقل‭ ‬موسم‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

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