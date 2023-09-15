روسيا تستبعد ((مقاطعة)) الألعاب الأولمبية 2024

وذكَّر‭ ‬بمقاطعة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬لعام‭ ‬1980‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬السوفيتي‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬وقال‭ ‬بوزدنياكوف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرياضيين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬وأدت‭ ‬المقاطعة‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬سلبية‭ ‬جدا‭: ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬فائزًا‮»‬،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرياضة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنأى‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬السياسة‮»‬‭.‬

واستبعد‭ ‬الرياضيون‭ ‬الروس‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬لكن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أوصت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بإعادة‭ ‬دمج‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬محايدة‭ ‬و‮«‬على‭ ‬أساس‭ ‬فردي‮»‬،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يدعموا‭ ‬بشكل‭ ‬فعَّال‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وأوضح‭ ‬بوزدنياكوف‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬رياضي‭ ‬روسي‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬محايدة،‭ ‬إذا‭ ‬رغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬التصريح‭ ‬له‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬حر‭. ‬ولكل‭ ‬رياضي‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬باختياره،‭ ‬حتى‭ ‬إظهار‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬المحظورين‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لأسباب‭ ‬مخترعة‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬المشاركة‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬محايدة‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬توصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬تقييدية‭ ‬بطبيعتها‭ ‬ولن‭ ‬تسمح‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬رياضيون‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2021،‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬لجنتهم‭ ‬الأولمبية‭ ‬‮«‬آر‭ ‬أو‭ ‬سي‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬بلادهم،‭ ‬وهي‭ ‬عقوبة‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬الممنهجة‭ ‬والخاصة‭ ‬بتعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬