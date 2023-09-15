((الإدارية)) توضح شروط استحقاق بدل التعطل..رفضت دعوى موظف طالب بالحصول عليه بسبب فصله تأديبيا

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬رفض‭ ‬دعوى‭ ‬موظف‭ ‬تم‭ ‬فصله،‭ ‬ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬قبول‭ ‬طلبه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬التعطل،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬فصله‭ ‬بسبب‭ ‬الغياب‭ ‬كونه‭ ‬كان‭ ‬مريضا‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬ولم‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬الإنذار‭ ‬المسبق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ارساله،‭ ‬وبعد‭ ‬العلم‭ ‬بفصله‭ ‬توجه‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تعذر‭ ‬عليه‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬كونه‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬مفتاحا‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬وبعد‭ ‬تفعليه‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاء‭ ‬بطاقته‭ ‬السكانية‭ ‬وباشر‭ ‬بأخذ‭ ‬موعد‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬لتجديدها‭ ‬وتم‭ ‬تأخيره‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فوت‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬التعويض،‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬الوزارة‭ ‬الطلب‭ ‬لتقديمه‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الميعاد‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل‭ ‬أنه‭ ‬يشترط‭ ‬لاستحقاق‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬التعويض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬أكمل‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬والتزم‭ ‬بتعليمات‭ ‬المكتب‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬بمحض‭ ‬إرادته‭ ‬ويكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وراغباً‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المبادرة‭ ‬بطلب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬الذي‭ ‬يعده‭ ‬المكتب‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬بنفسه‭ ‬إلى‭ ‬المكتب‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل‭ ‬أسبوعين‭ ‬وكلما‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬المكتب‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬يبحث‭ ‬بجدية‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للأوضاع‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بشأنها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المستفيد‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬أو‭ ‬الإعانة‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المطالبة‭ ‬بالتعويض‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬تم‭ ‬فصله‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬الغياب‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬بالإنذار‭ ‬الكتابي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬عمله،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬فصل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطّل‭ ‬قد‭ ‬اشترطت‭ ‬لاستحقاق‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬التعويض‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬فصل‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لأسباب‭ ‬تأديبية،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعي‭ ‬وهو‭ ‬المكلف‭ ‬بأثبات‭ ‬دعواه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬بتقدمه‭ ‬بالطعن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬فصله‭ ‬امام‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬لنفي‭ ‬تقصيره‭ ‬أو‭ ‬تسببه‭ ‬بتقصيره‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬وصدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬يؤيد‭ ‬ذلك‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬جهة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬مبادرة‭ ‬المدعي‭ ‬الى‭ ‬طلب‭ ‬قيد‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالتعويض‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬ادعاه‭ ‬من‭ ‬اعذار‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬او‭ ‬تفعيل‭ ‬المفتاح‭ ‬الالكتروني‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الالكترونية‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الإجراءات‭ ‬بتلك‭ ‬المسائل‭ ‬لا‭ ‬يستغرق‭ ‬إنجازها‭ ‬سوى‭ ‬أيام‭ ‬معدودات‭ ‬وذلك‭ ‬بحكم‭ ‬العلم‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المشرع‭ ‬أتاح‭ ‬للمستفيد‭ ‬مهلة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬تلك‭ ‬الاعذار‭ ‬الى‭ ‬مرتبة‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬التي‭ ‬تبرر‭ ‬تأخر‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬طلبه‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭.‬