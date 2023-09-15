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درنة تبكي قتلاها وتبحث عن مفقوديها بعد الفيضانات الجارفة

9/15/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) درنة‭ - ‬الوكالات‭: ‬واصل‭ ‬المسعفون‭ ‬والمتطوعون‭ ‬أمس‭ ‬العمل‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬المفقودين‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬بعد‭ ‬الفيضانات‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬ليبيا‭ ‬الشرقي‭. ‬

في‭ ‬جنيف،‭ ‬أعلن‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الكارثة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجهولا‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬جهودنا‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬ومع‭ ‬السلطات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬ثم‭ ‬تحديد‭ ‬حجم‮»‬‭ ‬الكارثة،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نتوصل‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬الحاجات‭ ‬وعدد‭ ‬القتلى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجهولا‮»‬‭. ‬

وأطلق‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نداء‭ ‬لجمع‭ ‬أموال‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬71‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتأمين‭ ‬مساعدة‭ ‬فورية‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬هم‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬العاصفة‭ ‬‮«‬دانيال‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطرقات‭ ‬‮«‬تحض‭ ‬بلدية‭ ‬درنة‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬ممر‭ ‬بحري‭ ‬للمساعدة‭ ‬العاجلة‭ ‬وعمليات‭ ‬الإجلاء‮»‬،‭ ‬مقدّرا‭ ‬عدد‭ ‬المتضررين‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الكارثة‭ ‬بحوالي‭ ‬884‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وأدّى‭ ‬تدفّق‭ ‬المياه‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬سدّين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بأعلى‭ ‬درنة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بفيضان‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬المدينة‭ ‬بصورة‭ ‬خاطفة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬سكان‭ ‬موضحين‭ ‬أن‭ ‬المياه‭ ‬تدفقت‭ ‬بارتفاع‭ ‬عدة‭ ‬أمتار‭. ‬كما‭ ‬انهارت‭ ‬كل‭ ‬الجسور‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬شرق‭ ‬درنة‭ ‬بغربها‭. ‬

وروى‭ ‬مصوّر‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬بات‭ ‬أشبه‭ ‬بأرض‭ ‬مسطّحة‭ ‬بعدما‭ ‬اقتلعت‭ ‬المياه‭ ‬الأشجار‭ ‬وجرفت‭ ‬المباني‭ ‬والجسور‭. ‬

وتخشى‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحصيلة‭ ‬البشرية‭ ‬فادحة‭ ‬وسط‭ ‬خسائر‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعدّ‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬الكارثة‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬والاتصالات‭ ‬وعمليات‭ ‬الإغاثة‭ ‬والفوضى‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬الكارثة‭ ‬تتضارب‭ ‬الأرقام‭ ‬عن‭ ‬أعداد‭ ‬الضحايا‭. ‬وقد‭ ‬أعطى‭ ‬وزراء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الشرق‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬أرقاما‭ ‬غير‭ ‬متطابقة‭. ‬

وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الشرق‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3800‭ ‬شخص‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬الفيضانات،‭ ‬فيما‭ ‬المفقودون‭ ‬بالآلاف‭. ‬

وليبيا‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬وتتنافس‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬فيها‭ ‬حكومتان،‭ ‬الأولى‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬مقرا‭ ‬ويرأسها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬ومعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬الذي‭ ‬ضربته‭ ‬العاصفة‭ ‬يرأسها‭ ‬أسامة‭ ‬حمّاد‭ ‬وهي‭ ‬مكلّفة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومدعومة‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭. ‬

ويقول‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬الجثث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مطمورة‭ ‬تحت‭ ‬أطنان‭ ‬الوحول‭ ‬والأنقاض‭ ‬المتراكمة‭. ‬

وروى‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوسمية‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬شيحا‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬والذي‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الفيضانات،‭ ‬متحدثا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬المياه‭ ‬تحمل‭ ‬وحولا‭ ‬وأشجارا‭ ‬وحطاما‭ ‬من‭ ‬الحديد،‭ ‬وعبرت‭ ‬كيلومترات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجتاح‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬وتجرف‭ ‬أو‭ ‬تطمر‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬طريقها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بتأثر‭: ‬‮«‬فقدت‭ ‬أصدقاء‭ ‬وأقرباء،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬طمروا‭ ‬تحت‭ ‬الوحل،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬جرفتهم‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬البحر‮»‬،‭ ‬مقدّرا‭ ‬أعداد‭ ‬القتلى‭ ‬بـ10‭% ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭. ‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬التدابير‭ ‬الضرورية‭ ‬لتدارك‭ ‬الكارثة،‭ ‬بل‭ ‬اكتفت‭ ‬بإصدار‭ ‬تعليمات‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬بلزوم‭ ‬منازلهم‭ ‬تحسبا‭ ‬للعاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬تركيا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬واليونان‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭. ‬

وتكشف‭ ‬أعداد‭ ‬أكياس‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬وزعت‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬المأساة‭. ‬وأفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬وحدها‭ ‬عن‭ ‬تأمين‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬منها‭. ‬

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