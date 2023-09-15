جريفيث يتوقع أن يطلب المغرب مساعدة لمنكوبي الزلزال من الأمم المتحدة قريبا

وصرح‭ ‬جريفيث،‭ ‬منسق‭ ‬الإغاثة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬نتوقع‭ ‬ونأمل‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬محادثاتنا‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬اليوم‭ ‬أو‭ ‬غدا‭.. ‬أعني‭ ‬بذلك‭ ‬قريبا‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مساعدة‭ ‬الناجين‭. ‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬جنوب‭ ‬مراكش‭ ‬ليل‭ ‬الثامن‭ ‬إلى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2946‭ ‬قتيلا‭ ‬و5674‭ ‬جريحا،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬صدرت‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وقال‭ ‬جريفيث‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الفعلي،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬وضعتها‭ ‬بتأنّ‮»‬‭. ‬

ووقع‭ ‬الزلزال‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت،‭ ‬وكان‭ ‬بقوة‭ ‬7‭ ‬درجات،‭ ‬بحسب‭ ‬المركز‭ ‬المغربي‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ (‬6.8‭ ‬وفق‭ ‬هيئة‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬الأمريكية‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أقوى‭ ‬هزّة‭ ‬يتمّ‭ ‬قياسها‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وضرب‭ ‬خصوصا‭ ‬قرى‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جبلية‭ ‬معزولة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الرباط‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬قبولها‭ ‬عروض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وقطر‭ ‬والإمارات،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإغاثة‭. ‬

ولم‭ ‬ينتقد‭ ‬جريفيث‭ ‬عدم‭ ‬طلب‭ ‬المغرب‭ ‬فورا‭ ‬مساعدة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬كارثة‭ ‬مفاجئة‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬فوضى‭ ‬نسبية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬تركز‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الناجين‭ ‬وعن‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬ينجوا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬تقضي‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للناجين‭ ‬وتوفير‭ ‬ملاجئ‭ ‬وطعام‭ ‬ومعدات‭ ‬طبية‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬أن‭ ‬ننتقل‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬انتقادات،‭ ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للعمل‭ ‬وتقديم‭ ‬دعم‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التنسيق‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬انتقلنا‭ ‬مؤخرا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أحياء‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للناجين،‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬تكتسب‭ ‬فيها‭ ‬المساعدة‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬بونوا‭ ‬شاربانتيي‭: ‬‮«‬تلزمنا‭ ‬أسابيع‭ ‬أو‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬سنوات‭ ‬لإعادة‭ ‬البناء،‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بمجرد‭ ‬تصليحات‭ ‬بل‭ ‬بإعادة‭ ‬تشييد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرى‮»‬‭. ‬

وأطلق‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬نداء‭ ‬لجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬العاجلة‭ ‬للمغرب‭. ‬

وأوضح‭ ‬شاربنتيي‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مأوى‭ ‬وفرش‭ ‬وأغطية‭ ‬وألبسة‭ ‬شتوية‭. ‬وكان‭ ‬يتحدث‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لجريفيث‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مراكش‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تضرب‭ ‬عواصف‭ ‬وتهطل‭ ‬أمطار‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الناس‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬العراء‭. ‬وخلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬ستهبط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬صفر‭ ‬أو‭ ‬ناقص‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الجبال‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬لكل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناس‭ ‬سقفا‮»‬‭. ‬