الحكومة اليمنية ترحب بجهود السعودية وعمان لدفع الحوثي نحو السلام

وجددت‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬نهجها‭ ‬المنفتح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬إنهاء‭ ‬الانقلاب،‭ ‬واستعادة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬أكّدت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬تستضيف‭ ‬وفداً‭ ‬حوثياً‭ ‬لمناقشة‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭. ‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬علنية‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2015‭. ‬

وكانت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬الحكومية‭ ‬ذكرت‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬تستضيف‭ ‬‮«‬وفداً‭ ‬مفاوضاً‭ ‬يمثّل‭ ‬المكوّن‭ ‬اليمني‭ ‬الحوثي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬استكمال‭ ‬المباحثات‭ ‬الرامية‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬ووقف‭ ‬شامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬النزاعات‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬

بدورها‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أنّ‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬وجّهت‭ ‬دعوة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬لزيارة‭ ‬المملكة‭ ‬لاستكمال‭ ‬اللقاءات‭ ‬والنقاشات‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬طائرة‭ ‬عمانية‭ ‬نقلت‭ ‬‮«‬وفدا‭ ‬حوثيا‭ ‬يضم‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬عمانيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬إلى‭ ‬الرياض،‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬حوثي‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬مدة‭ ‬الزيارة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬

وتؤدي‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬النزاع‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬مطّلع‭ ‬على‭ ‬فحوى‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والسعودية،‭ ‬أنّ‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الزيارة‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬والتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬بشأن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الملفين‭ ‬الإنساني‭ ‬والاقتصادي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬إنّ‭ ‬المحادثات‭ ‬تتركّز‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬تسديد‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬حكومة‭ ‬الحوثيين‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬السلطة،‭ ‬وهي‭ ‬نقطة‭ ‬شائكة،‭ ‬وتدشين‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الذي‭ ‬ظلّ‭ ‬مغلقاً‭ ‬لسنوات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬التحالف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بفتح‭ ‬أجوائه‭ ‬للطائرات‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬الحوثيون‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬‮«‬الصيغة‭ ‬النهائية‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يباشر‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬التفاوض‭ ‬مباشرة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وعُمان‭. ‬

وفي‭ ‬أبريل،‭ ‬أنعشت‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬صنعاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران،‭ ‬الآمال‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬للنزاع‭ ‬الدامي‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭. ‬

وفي‭ ‬واشنطن،‭ ‬رحب‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بدوره‭ ‬بالزيارة،‭ ‬داعيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتوسيع‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬جلبت‭ ‬قدرًا‭ ‬من‭ ‬السلام‭ ‬للشعب‭ ‬اليمني،‭ ‬ووضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‮»‬‭.

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