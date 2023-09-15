خالد بن حمد يصل إلى صربيا لحضور افتتاح بطولة العالم للمصارعة

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬صربيا‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الصربي‭ ‬زوران‭ ‬غاييتش‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬ماركو‭ ‬كيشيه‭ ‬بحضور‭ ‬المستشار‭ ‬ياسر‭ ‬الحداد‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭.‬

ويرافق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفد‭ ‬رسمي‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬