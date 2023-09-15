خالد بن حمد يصل إلى صربيا لحضور افتتاح بطولة العالم للمصارعة

خالد بن حمد يصل إلى صربيا لحضور افتتاح بطولة العالم للمصارعة
التاريخ
9/15/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى العاصمة الصربية بلغراد لحضور افتتاح بطولة العالم للمصارعة 2023.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى صربيا وزير الرياضة الصربي زوران غاييتش ووزير الدولة ماركو كيشيه بحضور المستشار ياسر الحداد نائب سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية.
ويرافق سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وفد رسمي يضم كلا من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
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