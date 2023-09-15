Saturday, 16 September 2023 04:07 GMT

خالد بن حمد يصل إلى صربيا لحضور افتتاح بطولة العالم للمصارعة

9/15/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الصربية‭ ‬بلغراد‭ ‬لحضور‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمصارعة‭ ‬2023‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬صربيا‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الصربي‭ ‬زوران‭ ‬غاييتش‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬ماركو‭ ‬كيشيه‭ ‬بحضور‭ ‬المستشار‭ ‬ياسر‭ ‬الحداد‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭.‬

ويرافق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وفد‭ ‬رسمي‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

MENAFN15092023000055011008ID1107079113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث