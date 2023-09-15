شركة شبكة البحرين (بي نت) تختتم برنامجها التدريبي الصيفي

ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬كل‭ ‬الأفراد‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬لكسب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬واقعية‭ ‬لتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬العمل‭ ‬الأساسية‭ ‬والمطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬استضافت‭ ‬24‭ ‬متدربا‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬متدربون‭ ‬ذوو‭ ‬كفاءات‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬ضمنهم،‭ ‬البطلة‭ ‬العالمية‭ ‬لبطولة‭ ‬القوة‭ ‬البدنية‭ ‬للناشئين‭ ‬شيرين‭ ‬محمود‭.

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬أمل‭ ‬صالح‭ ‬المناعي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬والتطوير‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بنجاح‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬الاستثنائي‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬صُمم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬خصيصاً‭ ‬لعائلات‭ ‬وأصدقاء‭ ‬موظفي‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لتؤكد‭ ‬تقديرنا‭ ‬وامتنانا‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬المتفانين‭ ‬والمخلصين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬الوظيفية،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬تجربة‭ ‬عملية‭ ‬متميزة‭ ‬لكل‭ ‬المتدربين‭ ‬للتزود‭ ‬بالمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬الوظيفية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬ونحن‭ ‬نطمح‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬لإعداد‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬مؤهلة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬

تواصل‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لدعم‭ ‬الأفراد‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬برامجها‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكينهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬