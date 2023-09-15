شركة شبكة البحرين (بي نت) تختتم برنامجها التدريبي الصيفي
التاريخ
9/15/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة شبكة البحرين بي نت، اختتام برنامج التدريب الصيفي لعام 2023 والذي تم طرحه خصيصا لعائلات وأصدقاء موظفي الشركة. وتم من خلال البرنامج توفير التدريب والتطوير المهني وورش العمل بهدف صقل مهارات المتدربين في مختلف أقسام الشركة وإثراء خبرتهم العملية على الصعيد المهني والشخصي عبر المشاريع والمهام التي تم إدراجهم فيها خلال فترة البرنامج.
ولطالما كانت بي نت حريصة على المساهمة في تمكين كل الأفراد وتشجيعهم لكسب خبرة عملية متكاملة من خلال خوض تجربة التدريب في بيئة عمل واقعية لتنمية مهارات العمل الأساسية والمطلوبة في سوق العمل. والجدير بالذكر أن بي نت استضافت 24 متدربا خلال الشهرين الماضيين، حيث شارك ضمن البرنامج متدربون ذوو كفاءات ومهارات عالية من ضمنهم، البطلة العالمية لبطولة القوة البدنية للناشئين شيرين محمود.
وبهذه المناسبة، صرّحت أمل صالح المناعي، مدير إدارة المواهب والتطوير قائلة: «نحن فخورون بنجاح برنامج التدريب الصيفي الاستثنائي لهذا العام، حيث صُمم هذا البرنامج خصيصاً لعائلات وأصدقاء موظفي شركة شبكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد تقديرنا وامتنانا لجميع الموظفين المتفانين والمخلصين في أداء مهامهم الوظيفية، كما يهدف إلى تعزيز بيئة عمل إيجابية في الشركة، علاوة على منح تجربة عملية متميزة لكل المتدربين للتزود بالمعرفة اللازمة في المهام الوظيفية المتنوعة والمطلوبة في سوق العمل. ونحن نطمح في بي نت لإعداد قوى عاملة مؤهلة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات في المستقبل».
تواصل بي نت جهودها الدؤوبة لدعم الأفراد والشباب البحريني عبر برامجها المتنوعة التي تهدف إلى تمكينهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية للمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.
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