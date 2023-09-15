مجموعة بنك Abc تقدم مليوني دولار أمريكي دعما لجهود إغاثة المتضررين من الفيضانات في ليبيا

وعلق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬السيد‭/ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮»‬يُعرب‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬عن‭ ‬حزنهم‭ ‬العميق‭ ‬للخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬وللمعاناة‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬الجارفة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬ليبيا‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بأخلص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬لزملائنا‭ ‬الأعزاء‭ ‬وعملائنا‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬ولمساهمينا‭ ‬وأسر‭ ‬الضحايا‭ ‬وجميع‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭. ‬

نقف‭ ‬متضامنين‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬الاستثنائي‭ ‬العصيب،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬مساعداتنا‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬والإنقاذ‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭. ‬تأتي‭ ‬استجابتنا‭ ‬السريعة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الكوارث‭ ‬الإنسانية‭ ‬المفاجئة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬المجتمعية‭ ‬وواجبنا‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعاتنا‮»‬‭. ‬

وبفضل‭ ‬انتشاره‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬عبر‭ ‬5‭ ‬قارات‭ ‬مختلفة،‭ ‬يُعد‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬البنوك‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وهو‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭. ‬يزاول‭ ‬البنك‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬ملتزمًا‭ ‬بدعم‭ ‬الأسواق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬فيها‭. ‬