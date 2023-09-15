مجموعة بنك Abc تقدم مليوني دولار أمريكي دعما لجهود إغاثة المتضررين من الفيضانات في ليبيا

مجموعة بنك Abc تقدم مليوني دولار أمريكي دعما لجهود إغاثة المتضررين من الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/15/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجموعة بنك ABC تقديمها مليوني دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية في ليبيا إثر الفيضانات والسيول العارمة التي خلفها إعصار دانيال، وسيتم تخصيص الأموال لدعم الجهود الإغاثية الوطنية والدولية بهدف مساعدة المتضررين من الفيضانات العنيفة التي ضربت شرق ليبيا مؤخرًا.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC ، السيد/ صائل الوعري، قائلاً: »يُعرب جميع موظفي مجموعة بنك ABC عن حزنهم العميق للخسائر في الأرواح وللمعاناة التي سببتها الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت ليبيا. أود أن أتقدم بأخلص التعازي والمواساة لزملائنا الأعزاء وعملائنا وعائلاتهم ولمساهمينا وأسر الضحايا وجميع المتضررين من هذه الكارثة.
نقف متضامنين مع شعب ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية في هذا الظرف الاستثنائي العصيب، ونأمل أن تسهم مساعداتنا في تسريع جهود الإغاثة والإنقاذ في ليبيا. تأتي استجابتنا السريعة لمثل هذه الكوارث الإنسانية المفاجئة انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وواجبنا نحو دعم جهود التعافي من الكوارث وإعادة بناء مجتمعاتنا».
وبفضل انتشاره الدولي في 15 دولة عبر 5 قارات مختلفة، يُعد بنك ABC أحد أكبر البنوك الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو رائد في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات. يزاول البنك أعماله في ليبيا منذ عام 1989، ولا يزال ملتزمًا بدعم الأسواق الأساسية التي يوجد فيها.
MENAFN15092023000055011008ID1107079109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.