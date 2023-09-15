تشديد الإجراءات الأمنية بمدن إيرانية قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني

وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬احتجاز‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لها‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬احتجاجات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭ ‬وتحولت‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬أحداث‭ ‬لإظهار‭ ‬المعارضة‭ ‬للسلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬

وقبضت‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬على‭ ‬أميني‭ ‬بتهمة‭ ‬مخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬الزي‭ ‬الإلزامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

ودعا‭ ‬كثيرون،‭ ‬تقدمهم‭ ‬نساء‭ ‬وشبان‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬حكم‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭. ‬وقالت‭ ‬جماعات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬71‭ ‬قاصرا،‭ ‬قُتلوا‭ ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬المئات‭ ‬واعتقل‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التي‭ ‬سحقتها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

وقال‭ ‬ناشط‭ ‬يميني‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬وجود‭ ‬مكثف‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬سقز‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بغرب‭ ‬البلاد‭. ‬وأفاد‭ ‬ناشط‭ ‬آخر‭ ‬بأن‭ ‬حشدا‭ ‬صغيرا‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ردد‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفرق‭ ‬بسرعة‭.‬

وتحدث‭ ‬الناشطان‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسميهما‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬انتقام‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬متصاعدة‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬ذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭.‬

وتحدثت‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن،‭ ‬خاصة‭ ‬داخل‭ ‬كردستان‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬هنجاو‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ومقرها‭ ‬النرويج،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬شهدت‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الترهيب‭ ‬وإعلان‭ ‬حالة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭.‬

وذكرت‭ ‬هنجاو‭ ‬أن‭ ‬عسكريين‭ ‬تمركزوا‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬تل‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬سقز‭ ‬بينما‭ ‬شهد‭ ‬السكان‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬طائرات‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭.‬

ونقلت‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬سقز‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬وضعت‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭ ‬لمراقبة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وتحديد‭ ‬هوياتهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬فرضت‭ ‬حزمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬29‭ ‬فردا‭ ‬وكيانا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬‮«‬بالقمع‭ ‬العنيف‮»‬‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬تشمل‭ ‬18‭ ‬عضوا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬وقوات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬السجون‭ ‬الإيرانية‭. ‬كما‭ ‬تستهدف‭ ‬العقوبات‭ ‬مسؤولين‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬نستذكر‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬المأسوية‭ ‬اليوم،‭ ‬نشدد‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬حيال‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬الشجاع‭ ‬الذي‭ ‬يكمل‭ ‬مهمتها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬سيقرر‭ ‬الإيرانيون‭ ‬وحدهم‭ ‬مصير‭ ‬بلادهم،‭ ‬لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬ملتزمة‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬قدرة‭ ‬الإيرانيين‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مستقبلهم‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الذين‭ ‬يطبقون‭ ‬قانونا‭ ‬يفرض‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والإرشاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬ونائبه‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬ومتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيرانية‭. ‬