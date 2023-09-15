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ارتفاع أسعار الأرز ينذر بالمخاطر الغذائية نتيجة التغير المناخي

9/15/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بانكوك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الأرز‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياته‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬صادراتها‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنتج،‭ ‬ما‭ ‬يكشف‭ ‬برأي‭ ‬خبراء‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬انعكاس‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬مستقبلا‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬الأغذية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وسجلت‭ ‬أسعار‭ ‬الأرز‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭,‬8‭% ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأغذية‭ ‬والزراعة،‭ ‬ملغية‭ ‬مفاعيل‭ ‬التراجع‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬أساسية‭ ‬أخرى‭. ‬

وبدأت‭ ‬أسعار‭ ‬الأرزّ‭ ‬بالارتفاع‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬حظر‭ ‬تصدير‭ ‬الأرز‭ ‬الأبيض‭ ‬غير‭ ‬البسمتي‭. ‬وبررت‭ ‬نيودلهي‭ ‬قرارها‭ ‬بارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المنتج‭ ‬في‭ ‬سوقها‭ ‬الداخلية‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬وظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬الجوية‭ ‬و«ظروف‭ ‬مناخية‭ ‬قصوى‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬الأشدّ‭ ‬حرّاً‭ ‬فيما‭ ‬عرفته‭ ‬البشرية‭ ‬وقد‭ ‬يتفاقم‭ ‬ذلك‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭. ‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬فيضانات‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬الهند،‭ ‬شهد‭ ‬أغسطس‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬وجفاف‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬وكانت‭ ‬الأمطار‭ ‬الموسمية‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬المتساقطات‭ ‬السنوية‭ ‬أدنى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العادة‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬حظر‭ ‬فُرض‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الأرز‭ ‬يشكل‭ ‬غذاء‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬إفريقيا‭. ‬

وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬اقتطاع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭% ‬من‭ ‬الصادرات‭ ‬العالمية‭ ‬للأرز‭ ‬لفترة‭ ‬2024‭/‬2023،‭ ‬بحسب‭ ‬تحليل‭ ‬لمعهد‭ ‬الأبحاث‭ ‬‮«‬بيزنيس‭ ‬مونيتور‭ ‬إنترناشونال‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬فيتش‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني‭. ‬وأوجدت‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬فرصة‭ ‬لتايلاند‭ ‬وفيتنام،‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬مصدّرين‭ ‬عالميين‭ ‬للأرز،‭ ‬لزيادة‭ ‬صادراتهما‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬إليسا‭ ‬كاور‭ ‬لودر‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬إيسياس‭-‬يوسف‭ ‬إسحق‭ ‬حذرت‭ ‬بأن‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬يرافق‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬قد‭ ‬يهدد‭ ‬المحاصيل‭. ‬وقالت‭: ‬‮»‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬سيكونان‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة‮«‬‭. ‬وتستمر‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬الجوية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬و12‭ ‬شهرا‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬

ولفت‭ ‬معهد‭ ‬الأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مفاعيلها‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬صادرات‭ ‬الأرز‭ ‬قبل‭ ‬الحظر‭ ‬الهندي‭. ‬وفي‭ ‬تايلاند‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستوى‭ ‬المتساقطات‭ ‬أدنى‭ ‬بـ18‭% ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مكتب‭ ‬الموارد‭ ‬الوطنية‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭. ‬ومازال‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تعوض‭ ‬أمطار‭ ‬متأخرة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القصور،‭ ‬لكن‭ ‬الوكالة‭ ‬أبدت‭ ‬‮«‬مخاوفها‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬بجفاف‭. ‬

ولفت‭ ‬تشارلز‭ ‬هارت‭ ‬المحلل‭ ‬حول‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬الزراعية‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬فيتش‭ ‬سولوشنز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانعكاسات‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬العرض،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نشهد‭ ‬فترة‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬الأرزّ‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬يحمل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الاقتطاع‭ ‬من‭ ‬المخزونات‭ ‬التي‭ ‬أعيد‭ ‬تشكيلها‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ ‬وقد‭ ‬يحض‭ ‬المستوردين‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬صفقات‭ ‬جديدة‭ ‬وفرض‭ ‬قيود‭ ‬محلية‭. ‬

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