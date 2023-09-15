وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاقية الشاملة مع البحرين تؤكد التزام أمريكا تجاه المنطقة بأكملها

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬تظل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ملتزمة‭ ‬بأمن‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وسنواصل‭ ‬العمل‭ ‬معكم‭ ‬للتصدي‭ ‬لجميع‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس‭.‬