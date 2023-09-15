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وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاقية الشاملة مع البحرين تؤكد التزام أمريكا تجاه المنطقة بأكملها

9/15/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬السيد‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭: ‬‮«‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الثنائي‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬أمريكا‭ ‬ليس‭ ‬تجاه‭ ‬البحرين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تجاه‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‭. ‬ستعزز‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬والتجارة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬وسنثبت‭ ‬معا‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬والشمول‭ ‬هما‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬تظل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ملتزمة‭ ‬بأمن‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وسنواصل‭ ‬العمل‭ ‬معكم‭ ‬للتصدي‭ ‬لجميع‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس‭.‬

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