وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاقية الشاملة مع البحرين تؤكد التزام أمريكا تجاه المنطقة بأكملها

وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاقية الشاملة مع البحرين تؤكد التزام أمريكا تجاه المنطقة بأكملها
التاريخ
9/15/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت السفارة الأمريكية في المنامة أنه خلال توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قال وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية السيد لويد أوستن: «من شأن هذا الاتفاق الثنائي المهم أن يعمق العلاقات القوية المستمرة بين البلدين، كما أنه يؤكد التزام أمريكا ليس تجاه البحرين فحسب، بل تجاه المنطقة بأكملها. ستعزز هذه الاتفاقية التعاون عبر مجموعة واسعة من المجالات، بدءا من الدفاع والتجارة وصولا إلى التكنولوجيا وتبادل المعلومات، وسنثبت معا أن التكامل والشمول هما الطريق إلى الأمن والاستقرار والازدهار».
وقال وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية: «تظل الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بأمن البحرين والمنطقة، وسنواصل العمل معكم للتصدي لجميع التهديدات التي تهدد الاستقرار الإقليمي القادمة من الدول الأخرى».
جاء ذلك في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أمس.
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