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عجلون: مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

9/15/2023 3:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب عدد من المزارعين وأبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية من لجان الصحة والسلامة العامة والزراعة، بتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر قبيل موسم الزيتون.
وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية التأكد من جاهزية المعاصر ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان الحصول على منتج جيد من زيت الزيتون.

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