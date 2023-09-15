عجلون: مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون
التاريخ
9/15/2023 3:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - طالب عدد من المزارعين وأبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية من لجان الصحة والسلامة العامة والزراعة، بتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر قبيل موسم الزيتون.
وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية التأكد من جاهزية المعاصر ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان الحصول على منتج جيد من زيت الزيتون.
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